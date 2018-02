Exdirigents d'esquerres rebutgen en un manifest la presó preventiva dels consellers i dels Jordis

Una vintena d'exdirigents d'esquerres han rebutjat en un manifest publicat aquest dilluns la presó preventiva del vicepresident Oriol Junqueras, el conseller Joaquim Forn, l'exlíder de l'ANC, Jordi Sànchez, i el líder d'Òmnium, Jordi Cuixart. Entre els signants hi ha l'exlíder del PSC Raimon Obiols, l'exconseller de Justícia i expresident de Ciutadans pel Canvi (CpC), Josep Maria Vallès; els exdiputats de Catatalunya Sí Que Es Pot (CSQP), Joan Coscubiela, Lluís Rabell i Gemma Lienas; i els exdirigents socialistes Laia Bonet i Jordi Font.

En el manifest, consideren "injustificada i desproporcionada" la presó preventiva, i adverteixen que "aplicar tractament penal a un problema polític no ajudarà a trobar vies de sortida dialogades". L'ex Síndica de Greuges i exdiputada de CpC, Pilar Malta; l'actual rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Margarita Arboix; i els catedràtics i dirigents de Federalistes d'Esquerres, Joan Botella i Victòria Camps; així com els catedràtics Joan i Marina Subirats, l'exsecretari de Planificació Territorial de la Generalitat i exdiputat de CpC Oriol Nel·lo; i l'escriptor Jordi Amat també apareixen com a signants de l'escrit, que porta per títol "Aplanar obstacles al camí del diàleg democràtic".

L'escrit, en català i castellà, expressa la voluntat dels qui el subscriuen de "superar la situació política que viu el nostre país" i la intenció de "construir una societat amb més justícia social i amb més qualitat democràtica".

"Malgrat discrepar de les seves opinions o actuacions polítiques, afirmem que l'aplicació de les esmentades mesures és una decisió criticable per injustificada i desproporcionada, tal com han manifestat experts en dret penal i dret processal i ha denunciat també Amnistia Internacional", subratllen.