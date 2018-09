El ministeri d'Exteriors alemany aconsella als ciutadans que viatgin a Catalunya que "evitin manifestacions"

El ministeri d'Exteriors d'Alemanya ha actualitzat la informació que ofereix als ciutadans que viatgin a l'estat espanyol i recomana prendre precaucions per a les pròximes dates en què s'esperen mobilitzacions a Catalunya. El text aconsella als ciutadans que hi viatgin pròximament que "evitin manifestacions", com les que hi ha previstes per a la Diada i per al primer aniversari del referèndum de l'1-O, i avisa que el conflicte català "segueix sense resoldre's" malgrat "la voluntat del govern espanyol a parlar". Per això, el ministeri recomana als turistes alemanys "mantenir-se informats", així com "seguir les instruccions de les forces de seguretat".

La pàgina també informa de l'augment de la conflictivitat entre els turistes i els locals a Barcelona, que atribueix a "l'augment del nombre de visitants" a la capital catalana, i alerta de l'increment del "crim i l'abús de substàncies" especialment als joves. En aquest sentit, fa una crida a estar atents pel que fa a la delinqüència i als robatoris. Sobre l'alerta terrorista, el ministeri recorda els atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils i explica que el govern espanyol "ha pres mesures de seguretat" als llocs més concorreguts.