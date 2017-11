Van der Eynde: "El Suprem ens ha dit que no hi ha terreny intermig entre la reforma de la Constitució i la rebel·lió violenta"

"El Tribunal Suprem ens ha dit implícitament que no hi ha terreny intermig entre la reforma de la Constitució i la rebel·lió violenta per reclamar la independència per la via pacífica". Així s'ha expressat Andreu van der Eynde, l'advocat dels quatre consellers d'ERC en presó provisional -Junqueras, Mundó, Bassa i Romeva-i de les dies republicanes de la mesa del Parlament -Forcadell i Simó-, en una entrevista a Rac1. Van der Eynde considera que aquestes són les conseqüències polítiques de les decisions judicials dels últimes dies. "Això condicionarà la política del futur ja que han censurat un espai polític que abans existia", ha afegit.

Van der Eynde, que s'ha preocupat perquè els seus representats poguessin presentar-se a les llistes electorals pel 21-D, recorda, però, que hi ha un article al codi penal que es va fer per una persona concreta, un diputat de Batasuna - Juan Carlos Yoldi-, per inhabilitar-lo abans que hi hagi una sentència ferma en casos de terrorisme i rebel·lió. "Donem per fet que ens l’aplicaran. Només espero que això no alteri l’aritmètica del Parlament, si ho fes seria molt greu".

Les filtracions de les declaracions a la premsa

L'advocat dels consellers lamenta les filtracions de les declaracions, però ja no es posa les mans al cap perquè això passa sempre. "Jo també tinc els àudios, en els donen en CD. No els he filtrat però ho podia haver fet perquè jo també els tinc". De fet, ha afegit, que moltes vegades son els periodistes que li envien informació dels jutjats que ell encara no ha rebut pel canal oficial.

L'advocat admet que l'últim recurs que han presentat serà difícil que prosperi: "Ara estem qüestionant si la decisió de presó provisional del dia 2 va ser correcta, però ho demanem a una sala de l’Audiència Nacional que sabem que és hostil". Per això confia que el Suprem acumuli totes les causes sobre el procés, com sembla que serà finalment després de conèixer l'informe de la jutge Carmen Lamela de l'Audiència Nacional.



Esperem si la causa va al Suprem, i després ho tornarem a demanar