Felip VI reivindica la Constitució que va "recuperar per al poble espanyol la sobirania nacional"

El rei Felip VI ha presidit aquest divendres a Oviedo la cerimònia d'entrega dels Premis Princesa d'Astúries, que han recaigut entre d'altres en el director de cinema Martin Scorsese. El monarca arribava a aquesta entrega de premis en el primer aniversari dels Fets d'Octubre,

El monarca ha tingut unes paraules de record per a l'aniversari de la Constitució al final del seu discurs. A les portes del 40è aniversari de la Carta Magna espanyola, Felip de Borbó ha afirmat que "el 6 de desembre de 1978 el poble espanyol va ratificar en referèndum una Constitució fruit de la concòrdia entre els espanyols", i ha considerat que el que unia aquells ciutadans era "un profund desig de reconciliació i de pau" i per "la ferma voluntat de viure en democràcia".

Felip VI també ha dit que aquell text "va recuperar per al poble espanyol la sobirania nacional" i "va reconèixer la diversitat" de l'estat espanyol. Per això, ha dit "el pròxim sis de desembre celebrarem els 40 anys com es mereix. Com un gran exemple del qual ens podem sentir orgullosos", i ha afegit que la Constitució va ser "una gran lliçó de convivència" i de "democràcia i llibertat, que "és el que significa per a Espanya la Contitució".