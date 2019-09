Juan Fernández substitueix Xavier García Albiol com a president del grup municipal del PP a Badalona

Juan Fernández substituirà Xavier García Albiol com a president del grup municipal del Partit Popular a Badalona, tal com s'ha anunciat aquest dimarts al ple. En el marc de la modificació del grup local badaloní dels populars, també s'ha substituït el portaveu, càrrec que fins ara ocupava el nou president i que ara desenvoluparà Cristina Agüera.

Fonts del Partit Popular han explicat que García Albiol, exdiputat al Parlament de Catalunya, exsenador i exalcalde de Badalona, continuarà formant part del grup dels populars badalonins i continuarà exercint de regidor al consistori. Albiol també havia estat president del Partit Popular a Catalunya, càrrec que va ostentar fins al novembre del 2018.

En un tuit, Albiol ha aclarit que aquest canvi no suposa que deixi de liderar el PP de Badalona i ha reiterat el seu compromís per tornar-se a presentar com a candidat a les eleccions municipals del 2023. "El meu desig és guanyar per quarta vegada consecutiva les eleccions i recuperar l'alcaldia", ha afirmat.