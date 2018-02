Finlàndia justifica el cessament del seu cònsol a Barcelona perquè Espanya li ha dit que duia a terme activitats relacionades amb la independència

El govern de Finlàndia s'ha pronunciat sobre el cessament del seu cònsol honorari a Barcelona, Albert Ginjaume. En una nota publicada a la pàgina web de la seva ambaixada a Espanya admeten que el van cessar a petició de l'estat espanyol i per motius polítics.

Ginjaume va qualificar el seu cessament de "purga" o "caça de bruixes" dins els cos consular per motius ideològics per part de l'estat espanyol. Abans que ell ja van ser ‘purgats’ Xavier Vinyals, cònsol de Letònia, i Jordi Puig, de les Filipines.

"Finlàndia cessa en el càrrec el cònsol general honorari de Finlàndia a Barcelona, el senyor Albert Ginjaume Egido, a partir de l'1 de març del 2018 a petició del govern espanyol". L'estat escandinau afirma que el cessament ha sigut fruït d'un acord amb el cònsol "a conseqüència del canvi de les seves aptituds per al compliment del càrrec".

Finlàndia també explica que els motius de la destitució són polítics, a petició de l'estat espanyol: "Segons el govern espanyol, el senyor Ginjaume ha exercit activitats inadequades per a un cònsol honorari. Aquestes activitats estan relacionades amb la situació política que viu Catalunya en l'actualitat".

El país escandinau recorda en la seva nota que l'activitat dels cònsols honoraris està regulada per la Convenció de Viena, que diu que els diplomàtics de tercers països no poden interferir en la política interna del país que els acull. "Els cònsols honoraris exerceixen el càrrec sota una autorització -'exequatur'- atorgada pel país receptor. Sense aprovació del país receptor el cònsol honorari no té condicions de seguir en el càrrec. És imprescindible que el cònsol honorari gaudeixi de la confiança del país receptor".