La fiscalia demana l'empresonament immediat d'Oriol Pujol pel cas ITV

Novetats en el cas ITV. La fiscalia ha demanat l'ingrés immediat a presó de l'exdiputat de CiU al Parlament i ex secretari general de CDC Oriol Pujol perquè compleixi la condemna a dos anys i mig de presó per haver cobrat comissions i haver utilitzat la seva influència política per afavorir empresaris en els concursos d'estacions d'ITV.

Segons l'escrit del ministeri públic, avançat per Europa Press, la Fiscalia Anticorrupció s'oposa que Pujol s'estalviï l'ingrés a presó. Com que Pujol no té antecedents i les penes de què se l'acusa no superen els dos anys per separat, podria no haver de complir la condemna. L'argumentació del ministeri públic passa pel fet que Pujol va ser condemnat per delictes relacionats amb la corrupció política i econòmica, i que la lluita contra aquest tipus de fenomen ha de ser una prioritat absoluta perquè és un "flagell per a la societat i un atac a l'estructura democràtica de qualsevol estat".

Pujol va ser condemnat el 27 de juliol per l'Audiència de Barcelona a cinc mesos de presó per tràfic d'influències, a vuit mesos per un delicte continuat de suborn i a un any i cinc mesos per un delicte continuat de falsedat d'un document mercantil. A més, se li va imposar una inhabilitació per a exercir de càrrec públic a l'administració local, provincial, autonòmica i estatal durant dos anys i una multa de 76.000 euros.