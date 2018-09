La Fiscalia del TSJC no veu prou indicis per investigar Aragonès per un delicte de desobediència l'1-O

La Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'ha posicionat aquest divendres sobre si el TSJC ha d'investigar el diputat d'ERC Josep Maria Jové i el vicepresident, Pere Aragonès, pel referèndum de l'1 d'octubre. Ho fa arran del trasllat de les diligències realitzades pel jutjat d'instrucció número 13 a l'alt tribunal català, ja que ell no té competències per investigar parlamentaris perquè són aforats. Després d'analitzar la documentació, la Fiscalia del TSJC determina que veu indicis suficients per imputar un delicte de malversació, revelació de secrets i desobediència a Josep Maria Jové, que va ser secretari general d'Economia en l'anterior Govern. Ara bé, no veu prou elements per investigar Pere Aragonès, secretari d'Economia durant l'1-O, per un delicte de desobediència.

El ministeri públic fa notar en el seu escrit que el jutjat número 13 s'equivoca amb el càrrec que li atribueix a Aragonès amb el trasllat de les diligències, ja que diu que era secretari d'Hisenda quan era secretari d'Economia, "subordinat" de Jové, assenyala. A més, considera que els indicis que exposa el jutge d'instrucció són "d'escassa" rellevància i que no van més enllà de la "passivitat" a l'hora d'impedir el referèndum –tenia una notificació del Tribunal Constitucional que l'emplaçava a "impedir-lo".

No obstant això, la fiscalia sí que veu indicis per a Jové. Enumera un seguit de despeses i fa una interpretació àmplia del delicte de malversació. El ministeri públic cita la campanya de catalans a l'exterior, el projecte de voluntaris del referèndum, l'enviament directe a les bústies, les despeses relacionades amb l'encàrrec a UNIPOST i les despeses generades per DIPLOCAT.

Jové va ser un dels detinguts en els escorcolls del 20 de setembre de l'any passat, en què la policia va requisar, entre altres documents, 'Enfocats' i l'agenda Moleskine, que ha servit com una de les bases per imputar rebel·lió al Tribunal Suprem als exmembres del Govern i als Jordis. Amb tot, el jutge Pablo Llarena va rebutjar incloure en la seva causa l'actual diputat d'ERC en considerar que no hi havia suficients indicis per fer-ho. A partir de llavors, com que és aforat, el jutjat del 13 va demanar al TSJC si creia que l'ha d'investigar. El primer pas per fer-ho és el posicionament de la fiscalia que s'ha produït aquest divendres.