El fiscal alemany demana l'extradició de Puigdemont per rebel·lió i malversació de fons públics

La fiscalia alemanya ha demanat avui a l'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein la tramitació de l'extradició a Espanya del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pels delictes de rebel·lió i malversació de fons públics. Així mateix, la Fiscalia de Schleswig- Holstein, l'estat federal on va ser detingut Puigdemont en aplicació de l'euroordre dictada per la justícia espanyola, ha sol·licitat també mantenir-lo a la presó mentre tramita la seva extradició a Espanya, per risc de fuga. Aquest tribunal és qui ha decidir al llarg d'aquesta setmana si tramita l'extradició del president, que va ser detingut al nord d'Alemanya quan tornava de Finlàndia el diumenge 25 de març i tancat al centre penitenciari alemany de Neumünster.

"L'acusació de rebel·lió preveu, essencialment, la celebració d'un referèndum inconstitucional tot i que eren d'esperar enfrontaments violents", destaca en un comunicat la fiscalia, que considera que el delicte que imputa la justícia espanyola a Puigdemont pot ser equivalent al d'alta traïció que recull el codi penal alemany. "No és exigible legalment una coincidència literal dels preceptes alemanys i espanyols", subratlla.

Les acusacions de malversació de fons públics i de corrupció per dur a terme el referèndum de l'1 d'octubre del 2017, continua la fiscalia, es corresponen amb el delicte de malversació també recollit en el Codi Penal alemany. La fiscalia destaca que les forces policials van indicar que, després de la concentració a la seu d'Economia del 20 de setembre del 2017, era esperable una escalada de la violència el dia del referèndum. La fiscalia alemanya considera que Puigdemont va optar, però, per mantenir la consulta malgrat aquestes advertències i va comprometre la policia autonòmica a garantir que els partidaris de la independència poguessin participar en el referèndum. "Continuen les raons per a la seva detenció per risc de fuga", subratlla la fiscalia, que conclou que imposar mesures menors a la presó no garanteix la seva permanència a Alemanya mentre l'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein decideix sobre la seva extradició.

"La fiscalia alemanya assumeix la defensa de la justícia espanyola", ha explicat Jaume Alonso-Cuevillas, advocat de Puigdemont a 'El Món a RAC1'. "Ara comença el procés d'extradició i és el que esperàvem, ara haurà de pronunciar-se el tribunal", ha assenyalat, i ha remarcat que "el que hauria sigut notícia fora que la petició no s'hagués admès a tràmit", ha destacat. El lletrat del president no ha volgut pronunciar-se sobre els terminis de la resolució, encara que la mitjana és d'entre 15 i 45 dies i un màxim de 60 dies segons la llei. "El tribunal requerit analitza si els fets descrits en l'euroordre són punibles al seu país, no si són certs o no", ha matisat.

Puigdemont ha al·legat en el seu primer recurs al Tribunal Suprem que l'1-O no hi va haver "cap tipus de violència" que justifiqui que se l'acusi de rebel·lió, sinó que a tot estirar alguns ciutadans "van poder haver-se excedit" en la seva "resistència passiva", però van ser casos "aïllats". Després que el jutge Pablo Llarena acceptés que Puigdemont i els exconsellers Clara Ponsatí i Lluís Puig es personessin en la causa oberta pel procés independentista, l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas ha elaborat en nom dels tres processats un recurs en què es demana la "nul·litat d'actuacions per falta de competència objectiva del tribunal" i per "indefensió en no haver-se permès l'actuació de la defensa" i es nega l'existència de delicte de rebel·lió i de malversació. Puigdemont està processat pels delictes de rebel·lió i malversació, els mateixos que s'atribueixen presumptament a Ponsatí, mentre que Puig està acusat de desobediència i malversació.