La Fiscalia demana 25 anys de presó per a Junqueras i entre 16 i 17 per a la resta de presos polítics

Ni un canvi. Tal i com ja havia avançat l'ARA, la Fiscalia manté el delicte de rebel·lió contra els presos polítics i demana una pena de 25 anys de presó per a l'exvicepresident Oriol Junqueras i entre 16 i 17 anys de pena per a la resta de presos polítics. Per a l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez; el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; i l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, 17 anys de presó. I per als exconsellers Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa, 16 anys de presó. També es demanen els mateixos anys, respectivament, d'inhabilitació. Consulteu aquí l'escrit íntegre que ha enviat la fiscalia al Suprem.

Pel que va els exconsellers que no són a la presó ni a l'exili, Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila, els demana a cadascun 7 anys de presó i 16 d'inhabilitació per malversació, a més de 30.000 euros de multa. Haver dimitit un dia abans de la declaració d'independència no suposa cap rebaixa en la petició de pena per a Vila. En total, la petició de penes contra l'anterior Govern, els líders civils del Procés i l'expresidenta del Parlament s'eleva a 177 anys de presó.

En total, la petició de penes de la Fiscalia puja a 177 anys de presó

Una xifra que puja als 214 anys de presó si es té en compte la petició de la Fiscalia de l'Audiència Nacional en contra del major Josep Lluís Trapero i els exresponsables polítics dels Mossos d'Esquadra Cèsar Puig i Pere Soler. El ministeri públic també els acusa per rebel·lió, amb una petició de fins a 11 anys de presó, mentre que fins ara estaven processats per sedició. Per a la intendent Teresa Laplana demana 4 anys de presó i atribueix sedició pels fets del 20 de setembre.

La petició de penes és inferior en el cas de l'Advocacia de l'Estat, que es desmarca de la Fiscalia i no considera que s'hagi produït violència, acusant així pels delictes de sedició, malversació i desobediència. Demana 12 anys de presó per a Junqueras, 11 i mig per als exconsellers a la presó, 10 per a Forcadell, 8 per als Jordis i 7 per als exconsellers que no estan en presó preventiva ni són a l'exili. La multa que demana per als membres sobiranistes de la mesa del Parlament és la mateixa que la Fiscalia.

Quatre "líders de la rebel·lió"

A Junqueras, a banda de rebel·lió, se li suma la malversació i el caràcter de "promotor" o "cap principal" del suposat pla delictiu. És a dir, de líder de la rebel·lió com a vicepresident del Govern. Aquesta categoria també s'aplica a Forcadell, Cuixart i Sànchez, que a diferència dels membres de l'executiu català, ja no estaven processats per malversació de fons públics. A la resta de presos polítics i exconsellers també se'ls acusa de rebel·lió, que absorbeix en aquest cas el delicte de malversació, igual que passa amb Junqueras.

Pel que fa la resta d'exconsellers, Mundó, Borràs i Vila, la multa de 30.000 euros és per a un delicte continuat de desobediència -com que no estan acusats per rebel·lió aquest delicte no es pot absorbir-. És el mateix que la Fiscalia demana per als membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1-O, per qui demana un any i vuit mesos d'inhabilitació: Lluís Guinó, Lluís Maria Corominas, Anna Simó i Ramona Barrufet. També demana l'acusació per aquest delicte, que no comporta pena de presó, per a l'exportaveu cupaire Mireia Boya.

L'únic per qui es demana una pena inferior és per a Joan Josep Nuet, diputat actualment de Catalunya en Comú. En la declaració al Suprem va defensar que ell no compartia les tesis independentistes però que era necessari el debat parlamentari. La petició és d'un any i quatre mesos d'inhabilitació per desobediència i 24.000 euros d'inhabilitació.

En total, la suma de multes dels 18 acusats arriba als 264.000 euros, sense tenir en compte els fonts públics que la Fiscalia considera malversats.

Justificació de la rebel·lió

En el seu escrit d'acusació al Tribunal Suprem, el fiscal justifica l'existència de violència, igual que ha fet fins ara el magistrat instructor Pablo Llarena. El ministeri públic assegura que tenien per objectiu "declarar la independència i obligar l'Estat a acceptar la separació" mitjançant la utilització de "tots els mitjans que fossin precisos", inclosa la "violència necessària per assegurar el resultat criminal pretès", valent-se de la "força intimidatòria que representaven". Justifica aquesta afirmació parlant de les "manifestacions tumultuàries" que els processats "dirigien" i l'"ús del cos dels Mossos d'Esquadra", que "acataria exclusivament les seves instruccions" i per tant "podria protegir els seus objectius criminals".

En l'escrit, apareix fins a 14 vegades la paraula violència, i 21 si es té en compte alguna de les seves derivades. El nom de Carles Puigdemont, en canvi, només apareix quatre vegades.

La petició no és definitiva

La petició de penes de presó, però, no és definitiva. Serà al final del judici oral que el ministeri públic tornarà a presentar una nova petició d'anys de presó i per quins delictes. És en aquest punt que pot optar per posar sobre la taula el delicte de conspiració per a la rebel·lió, que suposa menys de la meitat de pena de presó, com a alternativa a la rebel·lió.

A diferència de l'Advocacia de l'Estat, la fiscalia és un organisme autònom del govern espanyol, malgrat la fiscal general de l'Estat és, justament, escollida per l'executiu espanyol.