La Fiscalia mantindrà el delicte de rebel·lió en el judici contra els líders independentistes

Malgrat les veus que demanen al govern espanyol que mogui fitxa perquè la Fiscalia rebaixi el delicte de rebel·lió contra els líders independentistes, res apunta que sigui així. Segons informa aquest diumenge 'El País', els fiscals del Tribunal Suprem mantindran la rebel·lió en els seus escrits d'acusació, així com que hi va haver una "insurrecció violenta" a Catalunya el passat mes d'octubre. Aquest delicte té associades penes que van dels 15 als 25 anys de presó.

D'acord amb 'El País', els quatre fiscals de sala –Javier Zaragoza, exfiscal en cap de l'Audiència Nacional; Consuelo Madrigal, ex fiscal general de l'Estat; Fidel Cadena i Jaime Moreno– mantenen aquest posicionament de forma unànime i es blinden davant qualsevol "pressió política" del govern de Pedro Sánchez. Tanmateix, segons la mateixa informació, tampoc haurien rebut a hores d'ara cap ordre de la nova fiscal general de l'Estat per canviar de criteri.

Davant d'aquesta informació, el vicepresident del Parlament i diputat de JxCat Josep Costa ha assegurat aquest diumenge que si la Fiscalia acaba mantenint les acusacions de rebel·lió contra els presos independentistes ''hi haurà moltes conseqüències i molt greus''. Costa considera que es tracta d'una ''línia vermella'' a la qual cal donar una resposta ''molt contundent''.

El vicepresident també ha reivindicat, en declaracions recollides per l'ACN, una ''estratègia conjunta'' amb Esquerra i diu que ''no hi ha cap dicotomia'' a eixamplar la base de l'independentisme i avançar. ''Si tirem endavant és quan convencerem la gent que la independència és possible i cada cop més ciutadans s'hi apuntaran'', ha assenyalat Costa, que també ha donat suport a les mobilitzacions que hi haurà durant aquesta tardor.