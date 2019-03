La Fiscalia es querella contra el president Torra per desobeir "deliberadament" mantenint el llaç groc

La retirada 'in extremis' dels símbols relacionats amb els presos polítics als edificis públics de la Generalitat després de l'últim requeriment de la Junta Electoral Central (JEC) no ha evitat l'acció penal. Complint les ordres de la Fiscalia General de l'Estat, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha presentat una querella contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per haver desobeït "deliberadament i conscientment" la JEC mantenint els llaços grocs en els edificis institucionals.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) haurà de determinar si admet a tràmit la querella, en la qual també es demana que es traslladi ofici a la Policia Nacional i als Mossos d'Esquadra perquè certifiquin que no queda cap llaç groc en edificis públics dependents de la Generalitat. De moment el TSJC ha designat com a ponent el magistrat Carlos Ramos.

Simbologia "partidista"

La querella de la Fiscalia assegura que tant els llaços grocs com els altres símbols que es van penjar per substituir-los són de caràcter "ideològic i partidista", ja que entén que només representen "els postulats d'una part de la societat" catalana. Segons el fiscal, com a funcionari públic, el president de la Generalitat està obligat a actuar amb "imparcialitat" i al marge de "posicions ideològiques". De fet, la Fiscalia considera "d'especial gravetat" els reiterats incompliments de Torra mantenint els símbols relacionats amb els presos polítics.

El fiscal recorda que l'acord de la Junta Electoral Central era "clar" i assenyalava "expressament" que s'havia d'evitar qualsevol símbol partidista als edificis públics del Govern, "encara que fos de manera encoberta", assenyala la querella en referència al fet que Torra substituís la pancarta amb el llaç groc de la façana del Palau de la Generalitat per una altra pancarta.

Bañeres demana que es citi a declarar Torra com a investigat i que el TSJC traslladi ofici a la Policia Nacional perquè li remeti les comprovacions que va fer sobre el compliment dels acords de la JEC de 18 i 21 de març, i als Mossos d'Esquadra perquè informi si també van complir amb el que els demanava la JEC en l'últim acord, que comissionava la policia catalana per retirar els llaços grocs a partir de les tres de la tarda del 22 de març.