Forcadell té molt clar com preparar la seva defensa: "Només he de dir la veritat"

A les portes de l'inici del judici als líders independentistes empresonats, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell assegura que té "moltes ganes" que arribi per "passar aquesta pàgina". Forcadell, que ha dedicat moltes hores a estudiar la seva defensa, assenyala que ho té "molt fàcil" per preparar-la. "Només he de dir la veritat", assegura en una entrevista a l'ACN.

Quan parla del judici no pot evitar admetre que, en el fons, té l'esperança que serveixi per deixar la presó aviat. "A fora puc fer més feina que a dins", assegura. I és que l'expresidenta té ganes "de fer vida normal i tranquil·la". De fet, per quan deixi la presó ja té plans. El moment vital que travessa i l'experiència que està tenint amb les preses la porten a voler dedicar-se a la lluita pels drets de les dones. "La construcció de qualsevol projecte de país ha d'anar lligat a l'alliberament de la dona", diu.

Forcadell és coneguda entre les preses. "Ja sabien qui era. Gairebé totes són d'aquí", assegura. Tot i que les preses no li pregunten detalls sobre el seu cas, creuen en la seva innocència. "Em diuen que saben que no he fet res, que som presos i preses polítiques", afirma, mentre explica que cada cop que veuen imatges seves a la televisió criden fins que ella hi va. "M'avisen i em diuen que ho he de veure per si diuen alguna cosa nova del nostre cas", comenta amb tendresa.

Després de deu mesos empresonada, sis dels quals els ha passat a la cel·la que ocupa ara, l'expresidenta de la cambra catalana s'ha marcat el repte "d'empoderar" les trenta-dues dones amb qui comparteix mòdul. Forcadell ha fet del feminisme el centre del seu dia a dia, i intenta que les altres internes reflexionin sobre el seu paper com a dones dins i fora del centre penitenciari de Mas d'Enric.

Forcadell ha aconseguit que s'organitzin per reivindicar drets i qüestions més materials, els ensenya a fer-se valer i a sentir-se orgulloses, i ha muntat un sistema participatiu perquè escullin representants. L'expresidenta ha portat la política a la vida de la presó, i ho ha fet per intentar acabar amb el masclisme. "Farem la revolució feminista aquí dins", assegura satisfeta i amb empenta des del locutori on rep les visites mentre revela que han aconseguit tenir assecadors.

"La presó, com la societat, és masclista"

El centre penitenciari té una població reclusa de gairebé 800 persones, i només 33 són dones. "La presó és reflex de la societat. Com la societat és masclista, la presó també. Està tot pensat per als homes", diu una mica indignada. I és per això que des que està tancada, ha decidit fer del seu dia a dia una petita "revolució feminista". "Les dones aquí són menys i això fa que estiguin discriminades per ser dones, discriminades per no ser tan delinqüents", afegeix.

Juntament amb algunes companyes, i amb el suport de la direcció del centre, ha creat tres comissions per poder reivindicar petites millores i, de passada, organitzar les dones perquè sentin que poden canviar el seu món. Des de l'arribada de Forcadell, les recluses es divideixen entre les que s'han apuntat a la comissió d'acollida, les que participen en la de cultura i esport, i les que formen la de treball, on és l'expresidenta. "És la més dura", afirma. Ha aconseguit convèncer tres internes perquè liderin cada grup, i ha organitzat una mena d'eleccions per elegir "una delegada" que portarà les reivindicacions a la direcció del centre. "La setmana que ve tenim la reunió i votarem l'elecció", explica, i afegeix que té la seva favorita i que està fent "campanya per ella" entre les preses.

De moment, algunes millores que ha impulsat ja s'han notat, i les dones l'hi agraeixen. "Els hi faig com de delegada sindical, però elles s'han de saber organitzar com a dones que són", assegura. I és que és conscient que aviat haurà de tornar a Alcalá-Meco per assistir al judici de l'1-O i vol assegurar-se que "elles es queden ben empoderades". "Em pregunten si quan marxi tornaran a estar sense assecador, per exemple. Ja els hi he dit que no, que els drets els han adquirit", detalla al parlar de les internes.