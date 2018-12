Forn garanteix que hi haurà resposta "política i social" adreçada a la "majoria" que rebutja la presó si hi ha condemna

Quim Forn garanteix que hi haurà resposta "social i política" adreçada a la "majoria" que rebutja la presó si hi ha sentències condemnatòries. Així ho ha subratllat l'exconseller d'Interior en una entrevista a l'ACN que ha respost per escrit des de la presó de Lledoners. "La gent no es quedarà de braços plegats", afirma Forn. Ara bé, l'exconseller creu que unes eleccions anticipades no serien una bona resposta: "Jo no ho veig". "Quan hi hagi una sentència decidirem, però m'estimaria més que ara ens concentréssim a enfortir les institucions i a governar", ha explicat.

En el 15è dia de vaga de fam, Forn destaca l'impacte mediàtic internacional que ha tingut aquesta acció i assevera que l'abandonarà "quan s'acompleixin els objectius" de denunciar la "inacció" del Tribunal Constitucional. "Estem força bé. El control dels serveis mèdics és constant. Els símptomes que patim són els propis d'una vaga de fam, però estem mentalment forts", ha explicat Forn.

L'exconseller d'Interior ha insistit que la decisió de fer vaga de fam va ser "personal" i no ha volgut entrar a valorar el fet que els presos d'ERC no s'hi hagin sumat. "No ho hem plantejat mai com una acció dels partits polítics. No són els partits els que fan aquesta acció, són els presos els qui han decidit fer la vaga de fam. És una decisió personal", ha remarcat.

La preparació per al judici

"El principal problema ens vindrà quan comenci el judici". Forn admet que no té "cap esperança" que la causa es remeti al TSJC. Així, recorda que durant tres o quatre mesos s'hauran de desplaçar cada dia des del centre penitenciari on estaran destinats fins al Tribunal Suprem. "Ens haurem de llevar cada dia abans de les 6 del matí, serem traslladats en una furgoneta, emmanillats, i no tornarem al centre fins ben entrada la tarda. Serà difícil poder-nos comunicar amb els nostres advocats. Això ens preocupa perquè no ens garanteix tenir un judici amb garanties", ha denunciat l'exconseller d'Interior.

En l'entrevista, Forn també explica que a Lledoners es poden reunir amb una "sala sense vidre" amb el seu advocat, cosa que l'exconseller assegura que no va poder fer a Estremera, tot i que afirma que "altres companys sí que van poder fer-ho". L'exconseller, a més, assegura que hi ha coordinació amb les defenses de tots els presos. "Un cop a la setmana ens veiem tots set i parlem d'aquelles qüestions que ens afecten", explica.

"Farem una defensa tècnica i política. Sempre dic que, amb el Codi Penal a la mà, l'única sentència possible és l'absolució", ha reiterat Forn, que creu que no hi ha cap motiu perquè se'ls acusi de rebel·lió, sedició i malversació. "L'organització d'un referèndum va deixar de ser delicte al Codi Penal. Per tant, hem de ser conscients que hi ha motivacions extrajurídiques que justifiquen que estiguem encausats".

De tota manera, Forn assegura que no dona res per perdut: "No vaig al Suprem amb una moral de derrota". Ara bé, admet que confien més en la jurisdicció europea i no renuncien a anar-hi "quan sigui possible". "El TEDH no entrarà tant sobre el fons sinó que resoldrà sobre si les nostres garanties processals, els nostres drets, s'han respectat en el decurs del procés judicial", ha explicat.

Agraïment al suport rebut pels familiars i la ciutadania

A més, Forn destaca la feina que han fet els familiars dels líders independentistes empresonats: "Ells han hagut de ser la nostra veu, en ells ha recaigut la responsabilitat d'explicar com estem vivint aquesta situació". L'exconseller també ha agraït les mostres de suport que reben cada dia a les portes de la presó de Lledoners.