Casado s'ofereix a negociar els comptes de l'Estat si Sánchez rebutja la taula de diàleg

L'hora i mitja de reunió entre Pedro Sánchez i Pablo Casado a la Moncloa només ha servit per constatar que el PSOE i el PP se situen a les antípodes i que no hi ha cap opció d'acord a curt termini sobre la taula. Segons fonts del govern espanyol, la trobada ha servit per evidenciar que el líder dels populars està instal·lat en una "estratègia de bloqueig" i que no ha canviat les seves posicions tres mesos després de les eleccions del 10-N. La ministra portaveu, María Jesús Montero, ha denunciat "l'actitud negacionista" del PP amb la realitat del govern de coalició que només li portarà a la "melancolia". "Quan el PP respecti el resultat de la democràcia, assumeixi on l'han posat els ciutadans [a l'oposició], trobarà el govern al mateix lloc que avui", ha assenyalat en roda de premsa.

O s'aplica el programa del PP o no hi ha acord

Casado ha volgut vendre la reunió en positiu i, abraçant un to moderat, ha assenyalat que havia proposat fins a nou possibles acords a Sánchez. "Si tenien intenció que sortíssim de la reunió fent un cop de porta, s'han equivocat d'adversari. El del 'no és no' és Pedro Sánchez", ha dit. Però a efectes pràctics el que el líder del PP ha proposat el president espanyol és una esmena a la totalitat a l'estratègia del govern de coalició i abraçar el programa del PP. Els populars s'avindrien a negociar els pressupostos generals de l'Estat per aquest 2020 si Sánchez trenca del tot amb l'independentisme i rebutja la taula de diàleg amb la Generalitat que s'hauria de posar en marxa aquest mateix febrer, així com "garanteixi la inhabilitació" del president de la Generalitat, Quim Torra.

Montero ha descartat aquesta opció i ha lamentat que Casado posi com a condició sobre la taula "aplicar les polítiques del PP". De fet, el mateix líder de l'oposició ha defensat que li ha plantejat a Sánchez el mateix que si ell fos ara el president del govern espanyol. La ministra portaveu ha apuntat a què hauria passat si el PSOE s'hagués oposat a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució el 2017. "Quan el PP nega la mesa de diàleg, nega una solució dialogada per a Catalunya", ha apuntat.

Cop de porta a renovar el CGPJ

El líder popular també ha tancat la porta per complet a renovar la presidència del Consell General del Poder Judicial mentre l'exministra de Justícia, Dolores Delgado, estigui al capdavant de la fiscalia general de l'Estat -està previst que aquesta setmana passi l'examen del Congrés-. L'única solució que el líder de l'oposició posa sobre la taula és un paquet per despolititzar la justícia, un canvi legal que mai va impulsar el PP de Mariano Rajoy mentre aconseguia controlar la justícia.

Casado ha tardat més d'una hora a sortir en roda de premsa des de la Moncloa després de la reunió. Buscava, a més de ser l'única cara en renovar la reunió -ja que Montero ha sortit després en roda de premsa-, tenir un discurs filat per donar la volta a la truita al missatge de la Moncloa, que havia fracassat de ple la reunió. Segons el seu parer, la intenció del govern espanyol és situar en la "radicalitat" el líder de l'oposició per tapar que ha pactat amb ERC i EH Bildu. "El que demano és molt sensat, que no hi hagi una taula de negociació amb un senyor inhabilitat", ha dit el líder del PP en referència a Torra, instant els periodistes a repassar l'hemeroteca i recordar què deia Sánchez del president de la Generalitat i quines promeses va fer en contra de l'independentisme en campanya electoral.

La Moncloa treballa des del primer dia per desbloquejar, sobretot, la renovació d’un Poder Judicial que no ha dubtat des del minut u en convertir-se en l’ariet contra el nou govern de coalició. Per a Casado, la notícia no pot ser que un partit bloqueja la renovació del CGPJ, sinó que els partits de govern "negocien l'autodeterminació amb un president [Quim Torra] que diu que ho tornaria a fer".

En definitiva, només han trobat possibilitats de consens pel que fa a pensions, un pacte educatiu i en contra de la violència de gènere i de protecció de la infància i l'adolescència. Però no hi ha hagut cap concreció. El líder del PP ha dit que s'ha avingut a parlar de finançament autonòmic amb totes les comunitats, una promesa que s'ha anat dilatant 'sine die' els últims anys. Montero li ha recollit el guant però ha alertat que el PP no continuï dilatant-ho com ha fet des del 2014. Al seu parer, igual que amb l'IVA, els conservadors volen fer-ho servir com a ariet contra el govern de coalició.