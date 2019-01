Francesc de Carreras: “Podem és més perillós per a la democràcia que Vox”

El fundador de Ciutadans Francesc de Carreras (Barcelona, 1943) ha sigut molt crític amb la possibilitat d’aliar-se amb Vox. El catedràtic de dret constitucional no té por de qualificar la formació com a extrema dreta, i la considera “nacionalista espanyola” i “oposada a l’essència de Cs”. Tot i així, no renega de l’acord d’investidura andalús, que titlla de “puntual”: “¿Vox és un cas extrem? Força, com els independentistes catalans, Bildu o Podem”.

Fa un any va dir a l’ARA que no veia canvis substancials en Cs des de la seva fundació. Ho manté?

Sí, més enllà d’algun canvi de matisos. Segueix mantenint la idea que és un partit no nacionalista, partidari de la Unió Europea, de l’estat de les autonomies, no contrari a la immigració sinó a favor de facilitar-la.

Vostè estava en contra de pactes programàtics entre Cs i Vox. Com valora l’acord a Andalusia?

Coincideix amb el que vaig dir: no hi va haver acord programàtic. El pacte sobre un programa ha sigut entre el PP i Cs, dos partits que tenen afinitats, com també en té Cs amb el PSOE. Després, Vox va pactar amb el PP unes coses que no canviaven substancialment res.

Es pot aplicar un programa de govern al marge de Vox amb l’aritmètica parlamentària andalusa?

És exclusivament un pacte d’investidura. Després, durant una legislatura, es fan pactes molt diversos. Qui va donar suport a la moció de censura al Congrés van ser Podem, ERC, el PDECat i el PNB. ¿Hi ha hagut cessions en algunes coses importants? Jo crec que no. El que no entenc és que el pacte entre el PP i Cs amb el suport de Vox a la investidura sigui problemàtic i, en canvi, es trobi normal que Bildu, el PNB, ERC, el PDECat i Podem donin suport al PSOE. Hi ha molts prejudicis en tot això.

A Cs sí que li va suscitar estranyesa. De fet, ho ha estat criticant durant mesos. No és contradictori?

El cas de Pedro Sánchez és diferent del d’Andalusia. Perquè Sánchez pacta amb partits molt allunyats d’ell i fins i tot adversaris clars: Podem ho és en tant que vol suplantar-lo i té unes posicions sobre la democràcia que no són de democràcia parlamentària, i posicions econòmiques molt diferents del que és l’economia de mercat. D’altra banda, Sánchez pacta amb partits independentistes, que per aprovar els pressupostos posen com a condició que el govern faci gestos com que canviï la posició de la fiscalia [sobre els independentistes empresonats]. Aquí hi ha una divisió de poders, uns jutges que no actuen segons criteris polítics, sinó legals. A Andalusia no oblidem que el pacte és entre Cs i el PP, que necessitava el suport de Vox només en el moment de la investidura, si el PSOE no s’abstenia. No hi veig el problema.

Considera Vox diferent de Cs?

És diferent de Cs, moltíssim. Vox és un partit d’extrema dreta, nacionalista espanyol, oposat a l’essència més profunda de Cs, que és no nacionalista. Tot i això, unes eleccions serveixen per tenir una cambra representativa, però també perquè es formi un govern, perquè es faci un esforç: dissoldre el Parlament i haver de fer noves eleccions ha de ser l’últim recurs. Vox té 12 diputats, tampoc condiciona tant. En moltes votacions es poden entendre amb el PSOE.

A diferència de vostè, els dirigents de Cs eviten definir Vox com a extrema dreta. Per què?

Pregunti-ho a ells. No ho sé. Però naturalment la seva posició és diferent de la meva. Jo soc un independent i ells són dirigents d’un partit. Un líder polític també té responsabilitats respecte de determinats sectors del partit, i s’ha d’entendre. Això passa arreu: és com si preguntes què opinen de Carles Puigdemont determinats sectors del PDECat o la majoria d’ERC. Coses que no diuen en públic, i jo ho entenc perfectament, perquè poden crear conflictes, i per tant ho trobo normal.

L’associació de Cs i Vox pot tenir conseqüències negatives per al partit?

Si es diu que hi ha connexió entre Cs i Vox, cosa que és mentida, doncs es pot enganyar el públic.

Manuel Valls va dir que s’havia de fer un cordó sanitari amb Vox i va apel·lar a un pacte entre el PP, el PSOE i Cs. Es va equivocar?

Coincideixo que els pactes s’han de fer entre el PP, Cs i el PSOE. Respecte al cordó sanitari, no m’agrada aquesta expressió, perquè sembla que siguin uns empestats, no la direcció sinó també els votants. I pot ofendre un votant de Vox que els voti per molt diverses raons. Jo no soc partidari de fer un cordó sanitari amb Podem, i crec que és més perillós per a la democràcia espanyola que Vox. No soc partidari de fer un cordó sanitari amb la CUP a Catalunya, i crec que és un partit antisistema.

Cs manté que no s’ha pactat, i sobre el paper no ho ha fet, però Cs sabia que el seu soci de govern estava tancant un acord amb Vox i ho va tolerar.

Bé, sí, però el PDECat també ha pactat amb un partit d’extrema esquerra que es diu CUP. ¿L’ARA li ha preguntat per què ho ha fet? Això és tenir diferent vara de mesurar.