Francesc Sànchez remarca que no s'ha acreditat cap delicte de finançament irregular de Convergència

L'advocat i excoordinador de règim intern de CDC, Francesc Sánchez, ha tornat a exculpar l'extresorer de CDC Daniel Osàcar després que ahir es donés a conèixer la sentència del cas Palau. "No s'ha acreditat cap delicte de finançament irregular del partit, Convergència no ha fet res il·legal, potser hi ha gent que s'ha aprofitat de Convergència, però no en tinc proves tampoc; el que sí que puc assegurar és que Osàcar no ha influït ningú ni ha negociat amb cap empresa". "Osàcar no s'ha embutxacat mai ni un sol euro", ha sentenciat.

"Per finançar un partit polític el 2006 es podia fer obertament amb donacions", ha recordat l'advocat, que considera que "no hi ha prous arguments per demostrar un tràfic d'influències per part d'Osàcar i tampoc es pot acreditar que hagin arribat a Convergència 6,6 milions". "Entre Convergència i el PDECat no hi ha successió d'empresa, no tenen res a veure tot i compartir òbviament un espai polític, tot i que Convergència pot respondre", ha deixat clar l'excoordinador de règim intern de CDC per insistir que el PDECat no ha d'assumir el pagament de la pena imposada.

En una entrevista a "El món a RAC1", Sànchez ha afirmat avui que "la ciutadania va condemnar Convergència, els clarobscurs del finançament van provocar la dissolució de la formació; políticament el que ha fet Convergència no ho ha fet cap altre partit a tot Espanya i ara no hi ha ningú de la direcció del 2010 que estigui al capdavant del PDECat". "L'únic dirigent que quedava a l'executiva del PDECat, que era l'expresident Artur Mas, tampoc hi és, hem assumit totes les responsabilitats polítiques", ha apuntat Sànchez.

"Les confessions de Millet i Montull, que tenen dret a mentir, no són inesperades, han negociat amb la fiscalia per rebaixar la condemna", ha assenyalat Sànchez, que ha deixat entreveure que el principal interès del jutge era avalar el finançament irregular de Convergència. Unes irregularitats que l'advocat considera que no estan justificades, tot i admetre que "a ulls de la gent Convergència ja estava condemnada". "No puc dir que no ha passat res tots aquests anys a Convergència, l'altra cosa és que es poguessin considerar com a delicte", ha subratllat.