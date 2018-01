L'Audiència reclama a CDC 6,6 milions d'euros cobrats en comissions il·legals a través del Palau

Més de vuit anys després que esclatés el cas, ja hi ha sentència del cas Palau. Una sentència que condemna l'expresident del Palau de la Música, Fèlix Millet, a nou anys i vuit mesos de presó i al seu número dos, Jordi Montull, a set anys i mig per l'espoli de la institució cultural. El tribunal considera també CDC responsable d'haver cobrat 6,6 milions d'euros en comissions il·legals a canvi d'obra pública a través del Palau i reclama el comís d'aquesta quantitat al partit, tal com defensava la fiscalia. També condemna l'extresorer de la formació, Daniel Osàcar, a 4 anys i cinc mesos de presó pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i falsedat comptable.

En la sentència, el tribunal considera provada l'existència d'un entramat per al cobrament de comissions a canvi d'obra pública. Sosté que el ja traspassat Carles Torrent primer i Daniel Osàcar després, com a tresorers de CDC, "per si mateixos o amb el suport d'altres alts responsables del partit no identificats", van utilitzar el seu càrrec i responsabilitat per influir en "els responsables polítics pertanyents o afins a CDC que eren en la posició administrativa decisòria pel que fa a l'adjudicació d'obres públiques" amb l'objectiu que adjudiquessin a Ferrovial "aquells contractes públics suficients per cobrir l'import d'ajdudicació pactat amb Pedro Buenaventura i Juan Elizaga –directius aleshores de la constructura– a canvi de substancioses comissions econòmiques".

Segons l'escrit, Millet i Montull van posar a disposició dels directius de Ferrovial i de CDC l'estructura del Palau per poder "ocultar el pagament i cobrament de comissions sota la forma de patrocini els primers, i sota la forma de convenis de col·laboració i pagament de factures per serveis no prestats al Palau els segons". Un sistema en què també va col·laborar, afirmen, Gemma Montull a partir de la seva incorporació al Palau de la Música. El tribunal conclou que aquest sistema va permetre "emmascarar la vertadera causa i finalitat dels fluxos financers", que era que els diners de Ferrovial arribessin a CDC "de manera oculta per a l'usdefruit del partit".

El tribunal descriu també l'acord al qual havien arribat les tres parts –Ferrovial, CDC i el Palau– i que consistia, apunta, que "Ferrovial i CDC pactarien anualment i per endavant l'import del total d'obra pública que s'adjudicaria a la constructura des d'entitats autonòmiques o locals sobre les quals CDC, a través dels seus membres, pogués pressionar per assegurar-les, i, a canvi, la formació rebria un percentatge de l'import total pactat".

Comissions del 4%

També es considera provat que, a canvi d'oferir l'estructura del Palau, Millet i Montull van pactar que es quedarien també amb la seva pròpia comissió. Així, Ferrovial entregava al Palau el 4% de l'import d'obra pública adjudicat, i aquesta quantitat es repartia entre CDC per una banda i Fèlix Millet i Jordi Montull per una altra, en un percentatge del 2,5% per al partit i l'1,5% per a Millet i Montull. Entre ells dos, es repartien aquesta part a raó d'un 80% per a Millet i un 20% per a Montull.

Amb aquest "acord criminal" que segons el tribunal es va mantenir "ininterrompudament" des d'abans del 1999 i fins al 2009 –quan els Mossos van entrar al Palau de la Música–, l'Audiència de Barcelona considera que Millet i Montull van embutxacar-se 2.804.716 euros i 701.179 euros respectivament, una quantitat que ara els reclama en concepte de comís, com els 6,6 milions d'euros que s'exigeixen a CDC.

Absolts els exdirectius de Ferrovial perquè el delicte ha prescrit

Tot i considerar provat el delicte, el tribunal absol els dos exdirectius de Ferrovial Pedro Buenaventura i Juan Elizaga perquè considera que els delictes dels quals se'ls acusava han prescrit. També absol l'exdirectora general del Palau de la Música Rosa Garicano de tots els delictes dels quals se l'acusava. El tribunal ha lliurat la sentència en mà aquest mateix dilluns a totes les parts al Palau de la Justícia de Barcelona.

CDC anuncia que recorrerà

Les parts tenen ara la possibilitat de recórrer la sentència al Tribunal Suprem, per la qual cosa presumiblement el judici del cas Palau viurà una segona part, aquesta vegada a Madrid. L'abans coordinador de règim intern i de comunicació de Convergència, Francesc Sanchez, ja ha anunciat que presentaran aquest recurs a la sortida de l'Audiència de Barcelona, un cop sabut el pronunciament del tribunal.

Sànchez ha lamentat que el tribunal hagi "comprat les tesis de la Fiscalia", ha subratllat que com que la sentència és recurrible encara CDC no haurà de pagar res i també s'ha mostrat convençut que Osàcar no acabarà entrant a la presó.