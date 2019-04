Fachin: "No seurem mai en cap taula de diàleg mentre hi hagi presos i exiliats"

Davant les crides al diàleg dels dos grans partits independentistes, el Front Republicà s'ha reivindicat avui com l'única opció rupturista per materialitzar la República des de la desobediència. "No seurem mai a les vostres taules de diàleg sinó a les carreteres, perquè això seria trair els presos i els exiliats", ha exclamat el candidat de la coalició entre Poble Lliure, Som Alternativa i Pirates, Albano Dante Fachin, en l'acte central de campanya, enmig de forts aplaudiments.

Davant de les més 500 persones que han fet petita la sala de conferències del Centre Cívic de Can Felipa, al barri del Poblenou de Barcelona, Fachin ha emplaçat JxCat i ERC a revelar si investiran Pedro Sánchez. "Ja no ens creiem el diàleg, i per respecte a la gent instem els dos grans partits independentistes a dir si investiran un president del PSOE que segueix reprimint gent com l'Adri i la Tamara i mantenint a la presó o a l'exili els nostres dirigents", ha reblat l'ex secretari general de Podem Catalunya.

Després de deixar clar que "no es pot permetre que els vots de la gent valenta siguin per retrocedir", el cap de llista per Barcelona ha reclamat el vot independentista per retre tribut als que van defensar amb el cos la democràcia l'1-O i ha refusat qualsevol mena de diàleg amb el govern espanyol si no s'accepta abans un referèndum d'autodeterminació. "Els nostres diputats seuran en un escó i la primera cosa que hauran de decidir és si investeixen o no un president, però no hi haurà cap 'pressing' possible perquè no votarem mai un president que no reconegui el dret a l'autodeterminació –ha advertit Fachin–. I si ve Vox és perquè prefereixen que vingui un partit feixista abans que ser un estat democràtic", ha reblat el líder de Som Alternativa.

"L'únic camí per exercir l'autodeterminació és el que vam fer l'1-O i el 3-O, que no és altra cosa que la desobediència, perquè la força que tenim són milions de persones disposades a arriscar-se i no pas quatre o cinc diputats", ha advertit mentre ha lamentat que Jordi Cuixart sigui l'únic pres que ha dit que "ho tornaríem a fer tantes vegades com calgui" durant el judici al Suprem i en referència a la convocatòria d'un nou referèndum.

Toc d'atenció a JxCat i ERC

"Els nostres vots poden ser un toc d'atenció als dos grans partits i servir per reconnectar-nos amb l'esperit de l'1-O, perquè avui hem vist amb dolor com s'ha tractat Jordi Sànchez, i davant d'això cal reconstruir la unitat d'acció. En aquest poble hi ha prou valentia per fer un, dos, tres o quatre 1-O", ha assenyalat Fachin.

"Cadascun dels vots al Front Republicà serà útil per dir-li a l'Estat que no ens rendirem mai i per dir a JxCat i a ERC que no tremolin i no abandonin la desobediència, que fora del Palau de la Generalitat hi ha milions de persones disposades a donar el millor de si mateixes –ha destacat–. No pot ser que al primer embat de l'Estat ens fem enrere. Cuixart deia que no poden empresonar tot un poble, i hem de ser capaços de desobeir malgrat la repressió de l'Estat. Nosaltres estem disposats a fer-ho", ha deixat clar, alhora que ha lamentat que no s'estigui preparant la resposta a la sentència del judici.

Suport de Baños i Olid

L'escriptora Bel Olid i el periodista Antonio Baños, que ja van recollir avals perquè la candidatura pogués presentar-se als comicis, també han participat en l'acte per mostrar el seu suport a la candidatura. Baños ha sentenciat que "ja es poden preparar al Congrés, perquè aquí ningú es rendeix". "Diuen alguns partits que bloquejar no és fer política, però plantar-se és fer política, com van fer els treballadors de la Canadenca ara fa 100 anys amb la seva vaga".

Abans, l'ex tinent d'alcalde de Badalona Jose Téllez ha comparat la creació de la nova formació amb Guanyem Badalona i ha dit que "el gran èxit del 28-A no serà que guanyi la Catalunya groga, sinó que s'alci la bandera negra de la resistència", en referència a la imatge corporativa del Front Republicà.