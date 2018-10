La Generalitat lamenta que Borrell hagi trencat amb Flandes i que no respecti la llibertat d'expressió

El Govern de la Generalitat ha lamentat aquest dimecres que el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, hagi retirat l'estatus diplomàtic al delegat del govern flamenc a Espanya, André Hebbelinck. A través d'un comunicat, el departament d'Exteriors ha defensat que "és una obligació de tots els governs i institucions" que formen part del projecte europeu "reforçar les relacions econòmiques, culturals, socials i, especialment, les diplomàtiques".

Segons el Govern, la decisió de l'executiu de Pedro Sánchez és contrària al principi de respecte al dret dels ciutadans i els seus representants electes a expressar la seva opinió lliurement. Borrell va anunciar ahir personalment al delegat de Flandes a Espanya que li retirava les credencials diplomàtiques després que el president del Parlament flamenc, Jan Peumans, lamentés en una carta i en un acte la setmana passada que l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell estigui a la presó, igual que la resta de presos polítics independentistes, i considerés que arran d'aquests fets Espanya era "incapaç de complir les condicions per formar part d'una Europa democràtica”.

Per això, la Generalitat ha expressat que seguirà treballant amb el govern de Flandes, coincidint a més amb el desè aniversari de la posada en marxa del Pla Catalunya-Flandes, "l’acord de col·laboració entre els dos governs per fomentar les relacions en diversos àmbits, que properament es concretarà en el programa de treball 2019-2020". "El Govern manifesta, alhora, la determinació a seguir consolidant i ampliant les relacions amb el govern belga, així com amb tots els governs i institucions europees", conclou la Generalitat.