El Govern i Calvo valoren crear un espai de diàleg per una proposta política per a Catalunya que inclogui els partits

La consellera de Presidència, Elsa Artadi, i el vicepresident, Pere Aragonès, s’han reunit aquest dijous amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, a Madrid i han acordat un comunicat conjunt dels governs en el qual es “valora la possibilitat d’establir dos espais de diàleg diferenciats: un, entre governs a partir de la comissió bilateral Estat-Generalitat i un altre, entre partits”. La reunió era una continuació de la que van tenir els presidents espanyol i català i diversos consellers i ministres el 20 de desembre al palau de Pedralbes, i les dues parts s’han emplaçat a una “segona part” de la reunió d’avui a Barcelona la setmana que ve per concretar aquests mecanismes de diàleg.

L'objectiu, segons el comunicat, és trobar la via per fer "efectiu" el diàleg iniciat entre els governs català i espanyol, que "vehiculi" una "proposta política" per a Catalunya. Aquesta segona taula de diàleg seria entre els partits JxCat, ERC i el PSOE i d'on n'hauria de sorgir una "proposta política" per a Catalunya. La comissió bilateral Estat-Generalitat es dotaria d'un "rang més polític" i no tant tècnic d'interlocució entre els dos governs. Fonts de Presidència aspiren que en la taula de partits hi participin "agents externs" tal com va proposar l'expresident Carles Puigdemont com a condició per tramitar els pressupostos.

El final del comunicat afegeix que la setmana que ve hi haurà una segona part d'aquesta trobada a Barcelona i que servirà per a la "concreció i les dates" d'aquests acords.

Tramitació dels pressupostos

El Govern de la Generalitat havia posat sobre la taula la creació d'una taula de negociació bilateral amb agents externs per tal d'abordar el dret a l'autodeterminació a canvi de tramitar els pressupostos de l'Estat. Caldrà veure ara si, després de la trobada de la setmana que ve, els partits independentistes consideren que el PSOE ha expressat la "voluntat" de fer efectiu aquest diàleg amb la creació d'aquests dos espais per "vehicular una proposta política" per a Catalunya. Segons fonts de Presidència, la proposta que s'ha dibuixat "s'assembla" a la que va proposar Puigdemont i que si es concreta, amb la incorporació d'agents neutrals", es valorarà un canvi de posicionament. Tanmateix, ara per ara, afirmen que es manté el no a la tramitació dels pressupostos de l'Estat, que coincidirà, a més, amb l'inici del judici.

Aquesta setmana la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i els portaveus del PDECat i ERC s'inclinaven per presentar una esmena a la totalitat als comptes de Pedro Sánchez en considerar que el govern espanyol no havia fet res per resoldre el conflicte a Catalunya.

Calvo responsabilitza el CGPJ de les detencions a Girona

D'altra banda, segons fonts de Presidència, Aragonès i Artadi han demanat explicacions a Calvo sobre les detencions d'ahir a Girona sense ordre judicial. Asseguren que ha ocupat abastament la reunió i conclouen que les explicacions del govern espanyol són "inacceptables". D'acord amb les mateixes fonts, Calvo ha dit que la competència era del Consell General del Poder Judicial i no del ministeri de l'Interior, malgrat que les detencions es van fer sense ordre judicial i d'ofici per part de la Policia Nacional. En aquest sentit, el Govern ha anunciat que denunciarà les detencions i demana la compareixença de la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, al Parlament.