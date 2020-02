Moncloa i Govern mesuren la viabilitat del diàleg

Superat el sainet per definir una data i les tensions per decidir els membres de la delegació catalana, finalment aquest dimecres es reuneix la taula de diàleg entre el govern espanyol i els representants de la Generalitat. Amb el risc, però, que la reunió s’acabi reduint a una fotografia insòlita, però tan sols fotografia, que escenifiqui la voluntat de tots dos executius de recuperar el diàleg institucional. No hi ha un ordre del dia pactat entre Barcelona i Madrid, i tant al Palau de la Generalitat com a la Moncloa adverteixen que serà una primera presa de contacte i que qualsevol solució política al conflicte va per llarg.

Aquest dimarts la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha admès que no s’havien pogut consensuar amb el govern espanyol els temes a tractar en la trobada –que es farà a dos quarts de cinc de la tarda a la Moncloa– i que no tenia coneixement del que vol proposar Pedro Sánchez. "L’ordre del dia és asseure’ns", replicaven mentrestant des de Madrid, posant en valor l’escena més que no pas si posarien sobre la taula un document similar als 44 punts amb què el president Sánchez, amb el nom d’ Agenda per al retrobament, va sorprendre en la reunió amb el president Quim Torra al Palau de la Generalitat a principis de febrer. El govern espanyol no aspira a tractar ara punts concrets, sinó a fer un diagnòstic de la situació que ha portat al xoc institucional actual. Així ho ha detallat la vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, en la mateixa línia que ja va avançar divendres passat: cal començar "reflexionant" perquè des de "posicions a les antípodes" es pugui "trobar una sortida".

Des de la Generalitat, però, es veu diferent, almenys d’entrada. Les vies per resoldre el conflicte polític que el president Torra i el vicepresident Pere Aragonès posaran sobre la taula de la Moncloa passen per "l’exercici del dret a l’autodeterminació" i la "fi de la repressió". Dins d’aquest últim punt, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha aclarit aquest dimarts que es tracta de reclamar l’amnistia pels presos i els exiliats i la desjudicialització de la política, és a dir, que no arribin més casos als tribunals. Aquest és el mínim comú denominador que ha assolit l’independentisme i que es va concretar a la cimera del 17 de febrer, a la Casa dels Canonges.

"La delegació catalana hi va amb voluntat d’unitat d’acció", ha assegurat la portaveu, després de setmanes de discrepàncies entre els dos socis de Govern per com afrontar el diàleg amb Madrid. En la trobada de la setmana passada, de fet, és on es va trobar també el desllorigador sobre el mediador, que havia estat motiu de disputa entre JxCat i Esquerra –per als primers era imprescindible i, pels segons, no s’havia de supeditar el diàleg a aquesta figura–. Finalment s’ha trobat el punt mig, que ha estat fer la primera reunió sense mediador, però portar-lo a l’ordre del dia per exigir-lo. Un cop la Moncloa els traslladi el seu rebuig a aquesta figura –ho ha dit en diverses declaracions–, els dos socis de Govern tornaran a negociar entre ells què fer.

Una de les incògnites d’aquest dimecres és com es comunicarà el resultat d’una reunió sobre la que és difícil assolir resultats concrets. Des de la Moncloa aspiren, almenys, que el relat posterior a la trobada sigui "igual de positiu" que el de la reunió entre presidents, que simbolitzi una nova etapa. La solemnitat, de fet, hi serà tota. Per part de la delegació catalana serà el mateix president Torra el que donarà comptes de la reunió i ho farà a la Moncloa, un fet que no succeïa des de la reunió entre l’expresident Artur Mas i l’excap de l’executiu espanyol José Luis Rodríguez Zapatero el 2011. Des que Mariano Rajoy va arribar al poder i a Catalunya la política catalana va virar cap al Procés, que els presidents catalans sempre havien comparegut a la seu del Govern de la Generalitat a Madrid, al Centre Cultural Blanquerna.

Per part del govern espanyol, l’encarregada d'informar de la taula de diàleg serà previsiblement la ministra portaveu i titular d’Hisenda, María Jesús Montero, que s’ha incorporat a la taula de diàleg juntament amb el ministre de Transports, José Luis Ábalos, a última hora per equilibrar les dues delegacions (la Generalitat va nomenar vuit membres quan la Moncloa n’havia designat sis). I és que un dels problemes a Catalunya ha estat triar qui participarà en la negociació. El Govern ha aprovat aquest dimarts formalment els noms, la majoria dels quals són de fora l’executiu. Torra i el vicepresident, Pere Aragonès, lideraran la primera trobada i els acompanyaran, del Govern, els consellers Alfred Bosch i Jordi Puigneró. La resta no formen part de l’executiu: Elsa Artadi (JxCat), Josep Rius (JxCat), Marta Vilalta (ERC) i Josep Maria Jové (ERC). Una manera de fer presents en la negociació Puigdemont, Junqueras, Marta Rovira (a Suïssa) i Jordi Sànchez, a la presó de Lledoners.

Suport oficial

"El Govern ha expressat màxima confiança en l’acord entre el president i el vicepresident", ha dit la portaveu Budó després d’anunciar l’acord de Govern que formalitzava la delegació catalana, malgrat la tensió que va generar l’anunci dilluns. A l’espai de JxCat es va llegir en clau de cursa interna (Puigneró és un dels aspirants a presidenciable enfront altres consellers com Damià Calvet o Àngels Chacón) i va generar recels a la direcció del PDECat, que va quedar al marge de la decisió. De fet, segons diverses fonts consultades, els consellers van ser informats només minuts abans de fer públic el comunicat i van recelar de la poca presència de l’executiu, sobretot en el cas de la consellera Budó.

Aquest dimarts, en canvi, la mateixa portaveu ha tret ferro a la qüestió. "[Torra i Aragonès] Han cregut que era la forma més efectiva per al diàleg", ha dit sense donar més explicacions. Tampoc ha aclarit qui encapçalarà la delegació catalana quan Torra i Aragonès no hi siguin, ja que només participaran en la primera reunió i quan sigui necessari segellar acords amb la Moncloa. En aquest cas, només hi haurà dos membres del Govern: el conseller d’Exteriors, Alfred Bosch, i el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró. És Bosch, d’ERC, qui té un major rang protocol·lari. A l’altra banda de la taula, en canvi, no han tingut tants problemes. La Moncloa ja va nomenar la setmana passada qui serien els seus participants. A part de Sánchez, hi seran la vicepresidenta, Carmen Calvo; el vicepresident, Pablo Iglesias, i els ministres Salvador Illa, Manuel Castells, Carolina Darias, María Jesús Montero i José Luis Ábalos.

Un cop es faci la reunió –abans d’acabar el febrer tal com volien ERC i el PSOE–, la primera prova de foc vindrà aviat. Malgrat que l’objectiu de la taula de diàleg és resoldre el conflicte amb Catalunya, els socialistes tenen la mirada posada en els pressupostos de l’Estat i dijous al Congrés s’ha de fer el primer pas: donar llum verda al sostre de despesa. Sánchez espera, just l’endemà de reunir la taula de diàleg, comptar amb el suport d’ERC.