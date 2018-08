El Govern té a punt l'escorta de Puigdemont i espera permisos d'Exteriors i Guàrdia Civil

La Conselleria d'Interior té preparat el dispositiu d'escorta per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Bèlgica. El Govern està a l'espera de rebre l'autorització del ministeri d'Exteriors i de la Guàrdia Civil. La setmana passada el diari ' El País' avançava que el ministeri de l'Interior, després de rebre un informe de l'advocacia de l'estat, rebutjava que l'expresident Puigdemont disposés d'escorta.

A Exteriors se li demana que tramiti una sol·licitud a Bèlgica perquè autoritzi la presencia necessària dels Mossos d'Esquadra al país. A la Guàrdia Civil, se li sol·licita que el cos policial pugui sortir del territori espanyol amb les armes reglamentaries. Tot i la realització d'aquestes peticions, la conselleria d'Interior encara no ha rebut cap resposta per part del govern espanyol.

Els tràmits van iniciar-se el passat juliol, quan el Govern va posar en marxa el dispositiu. Fonts del ministeri de l'Interior van defensar el rebuig a la petició, al·legant que Puigdemont no pot tenir una escolta perquè no ostenta cap càrrec públic, i també pel fet que la justícia espanyola el considera pròfug i té una ordre de detenció contra ell en territori espanyol.

Un informe de la Generalitat avala l'escorta

Un informe jurídic de la Generalitat avala que Carles Puigdemont disposi d'escolta a Bèlgica, i s'insta al ministeri de l'Interior a col·laborar amb la tasca. En un informe redactat pels serveis Jurídics, es recorda que els expresidents mantenen els seus drets, encara que es trobin fora del territori català.

El text assenyala que els expresidents "tenen reconegut el dret a gaudir dels serveis de seguretat necessaris per les seves funcions", i només poden renunciar-hi per voluntat pròpia o si el Parlament ho revoca. Segons l'informe, encara que l'expresident "no tingui un càrrec públic", té dret a aquesta prerrogativa.

El text relata que atenent a arguments estrictament tècnics i policials, és necessari que Puigdemont tingui el dret a disposar d'aquest servei de seguretat a Bèlgica. Segons l'informe, la Generalitat ostenta el comandament dels Mossos i la coordinació de les actuacions policials, d'acord amb l'Estatut, i per tant, l'actuació d'Exteriors "s'ha de limitar a sol·licitar al país receptor l'autorització per al desplaçament d'agents de la Policia de Catalunya, sense entrar en altres consideracions jurídiques o d'oportunitat".