El Govern té constància que el Parlament ha tallat el sou dels diputats suspesos per Llarena

Els diputats de JxCat i ERC processats per rebel·lió i suspesos pel jutge Pablo Llarena ja no cobren el sou. La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha explicat que des de l'executiu tenen constància que la cambra va deixar de pagar les retribucions a aquests parlamentaris, inclòs Carles Puigdemont, quan l'oïdora de comptes i tresoreria -que és un càrrec funcionarial- va rebre la notificació del Tribunal Suprem el 13 de juliol. "Intentarem combatre la decisió legalment", ha afirmat.

Ara bé, per a Artadi els diputats no estan suspesos perquè és una decisió que "ha de prendre" la mesa del Parlament. Així, ha considerat que una cosa és el sou i l'altra si poden votar o no. Ha assegurat que hi ha converses entre els grups parlamentaris de JxCat i ERC per arribar a un acord abans del 2 d'octubre, quan està previst que comenci el debat de política general.

També ha dit que estan estudiant l'efecte de la decisió d'Alemanya i la resposta del Tribunal Suprem de no acceptar l'extradició de Puigdemont.