El Govern critica la fiscalia per "posar en qüestió" la feina dels Mossos i demana que aturi la investigació

Després de les vacances d'estiu, el govern de la Generalitat s'ha tornat a reunir aquest dimarts al Palau per iniciar el nou curs polític. Davant l'anunci d'ahir de la fiscalia d'investigar els Mossos d'Esquadra per identificar gent que retirava llaços grocs, la portaveu de l'executiu, Elsa Artadi, ha demanat que s'aturi la instrucció perquè la policia va identificar persones que anaven "encaputxades" i amb "pals" durant la nit. Ha insistit que els Mossos "sempre" han actuat així en aquestes circumstàncies.

"No entenem l'actitud de supervisió de la fiscalia. Posa en qüestió la feina dels agents que es troben en una situació més complicada perquè patrullen de nit per vetllar per a la seguretat de tots nosaltres", ha dit Artadi. "Els Mossos actuen davant les actuacions potencialment delictives", ha afirmat.

El Govern insisteix que la qüestió dels llaços grocs no s'ha de tractar a la Junta de Seguretat

Pel que fa a la reunió de la Junta de Seguretat –que encara no té data–, en què el ministre de l'Interior insisteix a tractar la polèmica sobre els llaços grocs, Artadi ha assegurat que s'està negociant l'ordre del dia. Ahir el conseller d'Interior, Miquel Buch, va assegurar que la Junta de Seguretat no és el lloc per abordar les polèmiques dels últims dies sobre els llaços grocs, ja que l'ordre públic és competència exclusiva de la Generalitat. "No hi ha problema a parlar de convivència, però la Junta de Seguretat és per tractar temes de coordinació dels cossos policials i d'intercanvi d'informació", ha assegurat la portaveu, que s'ha alineat amb Buch. "L'Estatut ens dona competències exclusives i s'ha de respectar", ha afirmat la portaveu de l'executiu.

Sobre la reunió del consell de ministres a Barcelona, Artadi ha titllat la decisió d'"anecdòtica". "Són gestos simbòlics. Ens interessa veure quines decisions es prenen", ha afirmat.

El Govern afirma que no li consta denúncia de l'agredida a la Ciutadella

D'altra banda, Artadi ha dit que no els consta la denúncia de l'agredida dissabte a la Ciutadella i que l'executiu està fent un "seguiment" del cas. Tanmateix, ha condemnat tot tipus d'agressions. Artadi ha denunciat que al llarg de l'últim any s'estan utilitzant "notícies falses" per acusar l'independentisme de "violència". "Tots els que vivim a Catalunya sabem que no hi ha una situació de violència al carrer", ha dit. Ha cridat a la responsabilitat dels polítics a no utilitzar "políticament" casos "aïllats" per generar una "falsa" realitat.

Tanmateix, Artadi ha expressat el "màxim respecte" a la manifestació convocada demà dimecres per Ciutadans amb l'objectiu de donar suport a l'agredida. La portaveu ha remarcat que en l'espai públic es poden fer les reivindicacions polítiques que es vulguin, però no entén que "els que creuen que l'espai públic ha de ser neutral" el facin servir per manifestar-se –en al·lusió a Ciutadans.

Torra aborda amb el Govern la conferència del 4 de setembre

Artadi també ha explicat que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha compartit amb la resta del Govern les línies generals de la seva conferència del 4 de setembre i que els consellers han estat d'acord amb el seu plantejament. Tanmateix, no ha volgut avançar-ne res.

Polítiques Digitals: licitacions per valor de 889 milions

Artadi ha comparegut acompanyada del conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, que ha explicat l'estratègia de contractació TIC per a la transformació digital de la Generalitat de Catalunya. Aquest programa, segons ha explicat l'executiu, preveu quatre licitacions per un valor estimat de 889 milions d'euros amb la voluntat de "generar oportunitats" en el sector industrial de les noves tecnologies a Catalunya. "És la licitació, segurament, més important de la legislatura de departament de polítiques digitals", ha assegurat Puigneró en roda de premsa, que ha destacat l'impacte d'aquestes licitacions en la ciutadania i en el "teixit" productiu de l'àmbit TIC.

540x306 Elsa Artadi i Jordi Puigneró durant la roda de premsa posterior al consell executiu d'aquest dimarts 28 d'agost / FRANCESC MELCION Elsa Artadi i Jordi Puigneró durant la roda de premsa posterior al consell executiu d'aquest dimarts 28 d'agost / FRANCESC MELCION

En concret, el consell executiu ha autoritzat el Centre de Tecnologies de la Informació (CTTI) a licitar els serveis de comunicacions de veu (mòbil, fix i numeració especial), el manteniment de les aplicacions actuals i part dels centres de processament de dades de la Generalitat.

L'executiu prioritzarà els licitadors que disposin de projectes de desplegament de 5G a Catalunya. "És una prioritat del Govern i de país", ha assegurat l'executiu. Puigneró ha afirmat que aquestes decisions serviran per avançar cap a l'administració "digital" i, alhora, millorar l'ocupació en aquest sector. "Volem convertir Catalunya en un 'hub' tecnològic", ha afirmat el conseller de Polítiques Digitals.