El Govern cita els comuns aquest dijous per començar a reformular els pressupostos

El Parlament aprovarà divendres amb els vots de JxCat, ERC i els comuns els pressupostos de la Generalitat del 2020 però no serà el final de cap trajecte, sinó el començament d'un de nou. Serà el principi d'una nova negociació entre el Govern i l'oposició per modificar els comptes i adaptar-los a la crisi del coronavirus, ja que quan es van tancar a finals de gener la pandèmia ni s'intuïa. En aquest viatge, la Generalitat ha tornat a assenyalar els comuns com el seu soci prioritari i ja s'hi ha posat en contacte. Segons ha pogut saber l'ARA, la primera reunió per explorar un acord entre el departament d'Economia i el grup de Jéssica Albiach serà aquest dijous.

Una trobada que ha de servir com a represa del contacte entre els dos socis de pressupostos: s'han d'acabar de tancar qüestions lligades a les esmenes que s'han d'aprovar divendres al ple i el departament d'Economia hauria de posar sobre la taula un primer document sobre la situació econòmica en què es troba el país arran de la pandèmia. Tanmateix, fonts coneixedores de la negociació expliquen que no es podrà tancar cap acord que tingui a veure amb la crisi del coronavirus i que qualsevol modificació dels comptes en relació a la pandèmia arribarà després de la seva aprovació al Parlament.

A la taula està previst que s'hi asseguin els mateixos equips negociadors dels pressupostos, que estaven formats per representants d'Economia (ERC), de Presidència (JxCat) i dels comuns. Els pressupostos que divendres veuran la llum han quedat obsolets amb el covid-19 i això obliga a replantejar els números. ¿Com volen modificar ara els comptes? Hi ha diferents mecanismes sobre la taula, des de modificacions pressupostàries dels mateixos departaments fins als fons de contingència, passant per canvis més profunds a través de decrets lleis.

I és en aquesta última via on el Govern torna a mirar el partit que lidera Jéssica Albiach al Parlament per negociar els pròxims passos. Un camí que els comuns volen que passi per quatre prioritats en què centrar els recursos: recerca i ciència; un pacte nacional per a la indústria, les pimes i els autònoms; un replantejament del model sanitari, educatiu i de dependència, i prioritzar una economia verda i la transició ecològica. És a partir d'aquests quatre eixos que Catalunya en Comú està preparant propostes que es puguin desenvolupar tant des de la Generalitat com des de l'Ajuntament de Barcelona –on governa amb el PSC– i també a l'Estat. Per això, segons fonts consultades de la formació, han creat un equip de treball a tres bandes –amb representants de cada institució– per coordinar la seva acció política.

El Govern encara no ha donat massa pistes de quina direcció emprendrà. Ha parlat de convertir els nous comptes en un "pla de xoc" econòmic i social, però encara sense posar-hi xifres. La portaveu, Meritxell Budó, ha assegurat aquest dimarts en roda de premsa que en les pròximes hores el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ja mantindrà reunions per preparar la proposta de la Generalitat. "Quan tinguem les propostes, les obrirem a la resta de grups per treballar-hi plegats", ha assegurat.

En tot cas, qualsevol proposta passa abans per saber quins seran els ingressos amb què comptarà la Generalitat en l'exercici del 2020. La previsió d'augmentar fins a 3.000 milions d'euros la capacitat de despesa tenia a veure amb una dinàmica econòmica de creixement i ara mateix l'activitat es troba aturada i s'han posposat diversos impostos. En aquest punt, apunten fonts governamentals, és clau la transferència que pugui acabar fent l'Estat o la capacitat d'endeutament que es concedeixi a les comunitats autònomes a través d'una flexibilització del dèficit pressupostari.

Ni la CUP ni el PSC

Que els comuns són de nou els potencials socis ho reforça el fet que ni la CUP ni el PSC no han rebut a hores d'ara cap proposta de trobada per part del Govern. Fonts dels anticapitalistes asseguren que "ningú" ha parlat amb ells. "Entenem que ja tenen el suport assegurat per part dels comuns", interpreten. Pel que fa al PSC, les relacions entre els socialistes i el Govern no han estat fluïdes en cap moment de la legislatura i segueixen en el mateix punt. Al principi de la crisi del coronavirus semblava que s'obria la possibilitat d'un acostament entre les dues parts quan, el 30 de març, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va estendre la mà al Govern per aprovar "mesures extraordinàries" contra el covid-19. Aquest dilluns va reiterar la oferta.

No obstant això, fonts del PSC consultades per l'ARA asseguren que ningú s'ha posat en contacte amb ells per parlar dels canvis pressupostaris, malgrat l'oferiment d'Iceta. "Cap trucada" en tot aquest temps, lamenten. Afegeixen que en un moment de crisi com l'actual la Generalitat hauria d'estar buscant "el màxim suport de totes les forces polítiques" o, almenys, "un mínim de relació de diàleg tenint en compte que la sortida de la crisi no serà fàcil". Fonts d'ERC admeten que les relacions no són bones i assenyalen, com a mostra, com s'han desenvolupat les compareixences recents dels consellers davant del Parlament. Allà s'han pogut visualitzar nombrosos intercanvis de retrets. Les dues parts s'acusen del mateix: d'utilitzar la crisi per fer "partidisme". Uns lamenten les crítiques que s'han formulat a l'executiu de Torra i els altres al de Sánchez.

Primer control al Govern en 51 dies

La primera fotografia en directe sobre en quin moment estan les relacions entre els partits es podrà veure divendres. El Parlament celebrarà el seu primer ple i la seva primera sessió de control al Govern en 51 dies. L'última va ser el 4 de març. En la sessió de divendres, a part d'aprovar-se els comptes, es votaran els set primers decrets que ha fet el govern per afrontar el covid-19. Tant els partits que donen suport a l'executiu català com els de l'oposició diuen que els decrets tiraran endavant sense massa problemes. Hi ha l'acord "tàcit" que cal fer-ho així davant la situació d'excepcionalitat.

Però aquesta treva no durarà per sempre. El Govern haurà de portar al ple nous decrets més endavant i aquests ja no generen tant consens. Un és el 12/2020, que ha aixecat polseguera perquè preveu que la Generalitat hagi d'abonar 43.400 euros a la sanitat concertada per cada alta hospitalària a les unitats de cures intensives de pacients derivats de la sanitat pública. La diputada de la CUP Maria Sirvent aquest dimarts ja ha anunciat el seu vot en contra. A més, els canvis que s'hauran d'introduir als pressupostos del 2020 tampoc seran un passeig, tenint en compte la tensió que comencen a acumular les finances públiques. El Govern necessita una parella de ball estable i ha començat pels comuns.