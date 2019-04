El Govern diu que l'escorta de Presidència és una proposta d'Interior i defensa la lliure designació dels seus membres

El Govern afirma que la nova Àrea de Seguretat Institucional (Asi), encarregada d'escortar el president de la Generalitat, és una iniciativa que "parteix d'una proposta del departament d'Interior i que és acceptada pel Departament de la Presidència". Així ho expressa en la resposta a les preguntes del grup parlamentari del PSC sobre la polèmica unitat de Mossos que, a més de la seguretat de Quim Torra, també escortarà la consellera de Presidència i els expresidents de la Generalitat.

"Es considera necessari que de la secretaria general de la Presidència en depengui

funcionalment una nova unitat amb dependència orgànica del departament competent en

matèria de seguretat ciutadana i amb competències en la seguretat de les persones i

instal·lacions del departament de la Presidència", argumenta l'escrit.

L'executiu explica, en aquest sentit, que els membres d'aquesta divisió que previsiblement començarà a funcionar després de les municipals del maig també tindran per objectiu "planificar i implantar mesures adreçades a la protecció del personal i les instal·lacions del Palau de la Generalitat". Unes funcions ja descrites en el decret de creació de l'Asi, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 31 de gener.

Per a l'exercici d'aquestes funcions, continua la resposta als socialistes, es comptarà amb personal dels Mossos escollits a partir d'una crida pública per a ocupar les places ofertes "adscrits pel procediment de lliure designació". El text destaca que l'Asi suposa una "reorganització dels efectius" i que la seva creació "no implica cap increment de despesa" pressupostària.

La creació d’una unitat de Mossos d’Esquadra per escortar la cúpula política del Govern ha aixecat polseguera a l’oposició, i tant Cs com el PSC han exigit al Parlament. Les alarmes van saltar fa uns dies quan una informació a 'El Periódico' va apuntar que la major part dels més de 140 agents entrevistats per sumar-se a aquesta escorta tenen perfil independentista. Un fet que la Moncloa va qualificar d'"aberrant" i que el Govern va córrer a desmentir. L'executiu també nega que l'objectiu principal de l'Asi sigui proporcionar una escorta a l'expresident Carles Puigdemont, tal com assegura Cs.