El govern espanyol endurirà el 155: aviat aprovarà mesures "importants" sobre educació i funció pública a Catalunya

El govern de Mariano Rajoy es prepara per allargar la gestió del 155 a Catalunya. En "els pròxims dies", entre el consell de ministres de demà i fins al març, l'executiu té previst aprovar una sèrie de mesures "importants" sobre educació i funció pública a Catalunya sota l'empara de la intervenció de l'autonomia. Així ho ha confirmat aquest dijous la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, després que ho avancés 'El País'. Les primeres que hi ha sobre la taula són relatives a educació i prevenció d'incendis de cara la campanya d'estiu, i la Moncloa té previst fer una important posada en escena els pròxims dies -tant des de Madrid com des de Barcelona- per fer encara més evident que governen la Generalitat.

En declaracions als passadissos del Congrés, Santamaría ha assenyalat que el consell de ministres aprovarà una bateria de decisions. En aquest sentit, ha defensat que és habitual que entre febrer i març les comunitats hagin de prendre "decisions importants" que "marca el calendari", i que per evitar la "paràlisi" el consell de ministres les aprovarà. "Els ciutadans de Catalunya es mereixen que se segueixin gestionant els serveis públics", ha asseverat, i ha censurat que, al seu parer, el Parlament estigui "tancat per vacances".

El principal interrogant és si aquestes mesures seran només de gestió o el govern espanyol ja se situarà en el terreny polític, com per exemple en els currículums d'Ensenyament de cara al curs que ve. Santamaría no ha volgut avançar esdeveniments. La veritat és que Mariano Rajoy preveia que el 155 acabés com a molt tard al març, però el bloqueig de cara a la investidura ha portat el govern espanyol a preparar l'allargament de la seva gestió, una manera de pressionar també els partits independentistes perquè finalment arribin a un acord que descarti Carles Puigdemont, tal com desitja la Moncloa.

Segons fonts de l'executiu espanyol, algunes de les iniciatives s'aprovaran en consell de ministres però d'altres s'acordaran directament als ministeris i gairebé no s'anunciaran. La intenció, en definitiva, és que l'aprovació de mesures sigui progressiva en el compàs dels intents de formació de govern a Catalunya per sortir del 155 fins a finals de març, segons el calendari que estudia la Moncloa.