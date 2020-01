Sánchez impulsarà al Congrés una reforma del delicte de sedició

De plantejar el 2018 una reforma del Codi Penal per adequar el delicte de rebel·lió al cas català i així endurir-lo a impulsar al Congrés una reforma per rebaixar el delicte de sedició. A pocs dies de la reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i el tret de sortida a la taula de negociacions entre governs, Pedro Sánchez està fent un gir de 180 graus al seu discurs. Fa poc més de dos mesos, durant la campanya de les generals, receptava mà dura contra l'independentisme i prometia tornar a penalitzar la convocatòria il·legal de referèndums.

Ara el president espanyol ha obert la porta a reduir la pena de presó pel delicte que el Tribunal Suprem va condemnar els presos polítics. Intenta així aplanar la nova etapa de diàleg amb la vista posada també en l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per a aquest 2020, que vol tenir a punt abans d'acabar l'estiu. Per al PP i Ciutadans la reforma del delicte de sedició suposaria un "indult per la porta del darrere" dels líders independentistes, ja que en les reformes legals s'aplica el principi de retroactivitat en benefici del pres. La setmana passada el Síndic de Greuges cridava a derogar o revisar l'article de sedició en un informe lliurat al Parlament.

Obrir el meló del Codi Penal

Sánchez va obrir el meló dilluns a la nit en una entrevista a TVE i aquest dimarts ho ha confirmat la ministra portaveu, María Jesús Montero, durant la roda de premsa del consell de ministres. Per al líder socialista, cal adequar el Codi Penal a "l'època en què vivim" i per això "s'obrirà al Congrés un període de revisió i reforma del Codi Penal que abraçarà diferents matèries previstes", ha afegit Montero.

El que tenen clar és que volen que la reforma sigui àmplia. Ja hi ha acord amb els socis d'Unides Podem per portar com a projecte de llei el consentiment sexual, però no hi ha res pactat sobre com es farà amb els delictes de sedició i rebel·lió. Si no hi ha acord amb els de Pablo Iglesias, Sánchez es planteja presentar-ho en nom del grup socialista després de parlar-ho amb tots els partits. Sigui com sigui, necessita majoria absoluta perquè tiri endavant.

Un Codi Penal "descompassat de la realitat"

Segons fonts de la Moncloa, una de les possibilitats que hi ha sobre la taula és la d'endurir el delicte de rebel·lió per circumscriure'l només a cops d'estat amb violència explícita i, al seu torn, reduir el delicte de sedició. "El que existeix és una enorme confusió", assenyalen les mateixes fonts, que insisteixen que l'actual Codi Penal està "descompassat de la realitat".

Ara bé, l'equip de Sánchez de moment evita dir si, amb aquesta iniciativa, deixa en paper mullat la promesa de recuperar el delicte de referèndum il·legal al Codi Penal que va fer durant el debat electoral a les portes del 10-N. Preguntada sobre l'anunci de revisió del delicte de sedició fet pel president Sánchez, Montero ha precisat que l'objectiu és que el Congrés "obri un període de revisió del Codi Penal" i ha insistit que necessiten majoria absoluta per tirar-ho endavant.

El PP, Ciutadans i Vox ja han deixat clar que votaran en contra de qualsevol proposta que suposi canviar els delictes de rebel·lió i sedició si és per beneficiar l'independentisme. En roda de premsa després de la junta de portaveus, el portaveu dels populars al Senat, Javier Maroto, ha considerat que la reforma del Codi Penal permetria als presos "ser al carrer en un tancar i obrir d'ulls".

El nou govern de Sánchez escalfa motors per al desglaç amb la Generalitat amb la vista posada en els pressupostos. Montero no els portarà al Congrés fins que tingui els suports lligats i considera que els nous comptes "no podran deixar indiferent" ERC.