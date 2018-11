El govern espanyol torna a evitar mullar-se sobre indults perquè seria "il·legal"

"Indultarà el seu govern els presos del Procés?". És una pregunta recurrent del PP i Ciutadans a la que el govern espanyol s'enfronta a cada sessió de control al Congrés i al Senat. Al partit d'Albert Rivera ja ho donen per fet des de fa temps i consideren que és "el preu a pagar pel lloguer de Pedro Sánchez a la Moncloa". L'executiu socialista, però, evita per activa i per passiva entrar en futuribles després dels missatges llançats tant des del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que ja va plantejar l'indult dels líders independentistes durant la campanya del 21-D com també per la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, que en una entrevista a Catalunya Ràdio a finals de setembre va dir que era "partidària" de l'indult "si hi ha una sentència ferma". Vistes les crítiques, poc després es va matisar que la seva opinió era "prematura".

Per a la ministra de Justícia, Dolores Delgado, totes aquestes "opinions" l'únic que buscaven era "rebaixar el to de la conversa, una conversa inflamada per Ciutadans i el PP per treure rèdit electoral de la situació". Durant una interpel·lació de Ciutadans a la ministra al Congrés, Delgado ha tornat a evitar mullar-se sobre els indults i ha acusat el partit d'Albert Rivera "d'haver condemnat ja els presos" catalans. "La ficció política és poc recomanable", ha assenyalat, acusant el partit taronja d'obligar-los a fer un exercici de "vidència". "La qualitat de la vidència no és gens creïble i crec que la seva intervenció és greu perquè dona per fet coses que no s'han produït", ha afegit en resposta al diputat de Ciutadans Ignacio Prendes.

Posicionar-se ja seria "il·legal"

A més, ha acusat Prendes "d'atribuir coses que no només s'han produït", sinó també de demanar que des del govern espanyol cometin "il·legalitats". Delgado ha emfatitzat que la llei d'indults, que data del 1870, especifica que tothom té dret a un indult i que, en demanar que no s'indulti als líders independentistes, estan fent que es vagi en contra de la llei i també de la Constitució, que exigeix la presumpció d'innocència. A més, ha assenyalat que en cap cas és possible indultar els líders independentistes exiliats perquè abans haurien de tornar a l'Estat, enfrontar-se a un judici i ser condemnats de forma ferma. I ha insistit que el govern espanyol no pot concedir un indult si no ho demana el condemnat.

Després d'escoltar la ministra, Prendes ha dit que ja no només estava preocupat, sinó que estava "aterrat" perquè considera que les declaracions de Delgado aventuren que la Moncloa està disposada a fer "una traïció als valors constitucional i al poble espanyol" concedint l'indult als "colpistes" independentistes. A més, ha retret a la ministra que digui que és "il·legal" parlar dels casos de l'indult quan el PSOE va presentar al Congrés una reforma de la norma perquè no es pogués indultar a condemnats per corrupció. Tant el PP com Ciutadans estant intentant afegir-hi esmenes en el debat parlamentari perquè justament per llei es prohibeixi l'indult a condemnats en ferm per rebel·lió i sedició. "Vostè està desautoritzant al seu propi partit", ha asseverat Prendes.