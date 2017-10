El Govern reestructura el departament de la Vicepresidència, afectat per les detencions del 20-S

Canvis al departament de la Vicepresidència. El Govern ha anunciat aquest dimarts la reestructuració de l'àrea que lidera Oriol Junqueras, que havia quedat afectada arran del macrooperatiu policial contra el referèndum del 20 de setembre. Així, Lluis Juncà -fins ara director de l'oficina del Vicepresident- passa a ser secretari general de la Vicepresidència i ocupa la plaça que va quedar vacant fa un mes després que el Govern cessés Josep Maria Jové per evitar les multes que li volia imposar el Tribunal Constitucional (TC).

També abandona el departament el fins ara secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó. Salvadó, que com Jové va ser un dels detinguts durant el macrooperatiu policial i va passar tres dies privat de llibertat, serà substituït pel fins ara director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació de la Generalitat, Albert Castellanos, que al seu torn serà rellevat per Jordi Boixareu. Boixareu ha sigut fins avui director del programa per a l'aplicació i desenvolupament de Tributs de Catalunya.