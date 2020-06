El Govern es compromet a expulsar del cos els mossos involucrats en l'agressió racista quan hi hagi sentència

La darrera polèmica dins del Govern ha arribat pels atacs racistes d'un grup d'agents dels Mossos d'Esquadra a un jove de 20 anys l'any passat al Bages i que ara han transcendit a l'opinió pública. Esquerra ha exigit a la conselleria que pilota Miquel Buch que prengui mesures urgents més enllà de canviar de destinació els policies, ja que a parer seu això és "insuficient". La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va condemnar ahir els fets en la roda de premsa posterior al consell executiu, però va deixar en mans del departament d'Interior prendre mesures. Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha condemnat altre cop els fets i ha anunciat que actuaran quan hi hagi sentència amb les "decisions més radicals i extremes" sobre els policies. Què significa això? El conseller d'Interior ho ha aclarit tot seguit, comprometent-se a expulsar del cos els agents quan se sàpiga quin d'ells és l'autor dels fets i quins ho van "encobrir".

Serà una "expulsió immediata", ha assegurat. Per què no ho ha fet fins ara? Buch defensa que no ho pot fer fins que no hi hagi una sentència del jutge que identifiqui clarament "els autors i els encobridors".

Crítiques de la CUP i els comuns

Buch s'ha pronunciat així després de les crítiques que li han arribat dels comuns i la CUP contra els exemples de "brutalitat policial" que hi ha hagut als Mossos les últimes setmanes. Han citat el cas del Bages, però també la sentència que la setmana passada va afectar l'inspector del cos Jordi Arasa pel desallotjament del moviment 15-M el 2011 a la plaça Catalunya de Barcelona. Maria Sirvent ha considerat que Interior no ha sigut contundent en cap dels dos casos i ha dit que en el cas del Bages s'hauria d'haver "suspès de sou i feina" els sis agents. "La Policia de la Generalitat, els Mossos, tenen un problema, i es diu brutalitat policial. I vostè no està fent res per combatre-la", li ha recriminat el diputat dels comuns Marc Parés.

El conseller ha defensat que això tampoc ho pot fer fins a conèixer la decisió definitiva del jutge, i ha explicat que els mossos involucrats "no estaran al carrer", sinó fent feina d'oficina. "Ni un bri de complicitat amb el racisme, el feixisme i la xenofòbia", ha conclòs.