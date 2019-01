El Govern aprova "donar efectivitat" a quatre normes suspeses pel TC a través d'una única llei

El Govern ha acordat aquest dimarts impulsar la tramitació d'una única llei per donar "efectivitat" a quatre de les normes socials suspeses pel Tribunal Constitucional (TC). La portaveu de l'executiu, Elsa Artadi, ha explicat que la intenció és que la llei inclogui "alternatives legals" per recuperar els articles suspesos en les norma d'igualtat efectiva entre homes i dones, la del canvi climàtic, la d'associacions de consumidors de cànnabis i la de l'Agència Catalana de Protecció Social. El consell executiu d'aquest dimarts, tal com va avançar l'ARA, ha aprovat la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei que ho ha de fer possible.

Artadi ha justificat l'aprovació d'una sola llei per tal d'"agilitzar el procés", que espera que duri menys de sis mesos, i ha assegurat que es començarà a treballar al Parlament amb els grups que ja van donar suport als textos suspesos. L'objectiu, ha aclarit, és adaptar el "redactat" dels articles tombats a les sentències del TC per tal que tinguin el mateix efecte que es pretenia abans de la suspensió. "Cal adaptar alguns dels preceptes", ha dit.

La també consellera de la Presidència ha recordat que recuperar aquestes lleis i fer-les efectives era un "compromís" del Govern en base a la moció aprovada el Parlament el passat 5 de juliol. Aquesta moció, aprovada amb els vots de JxCat, ERC i la CUP, instava la Generalitat a "elaborar i presentar, en el termini de 90 dies, un informe amb l'estat i el pla d'execució de totes les mesures pendents per fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel TC". Un termini, que, tal com va denunciar els cupaires, no es va complir.

"Alguns casos ja s'ha solucionat, altres aniran per aquest camí i altres per altres camins", ha defensat aquest dimarts Artadi. El govern de Pedro Sánchez, de fet, ja va aixecar el veto sobre les lleis d'habitatge i d'universalització de l'assistència sanitària, si bé la consellera ha lamentat que la via de l'acord d'interpretació amb la Moncloa ha quedat aturada. Amb tot, ha assegurat que el Govern treballa per recuperar totes les lleis suspeses i que en les properes setmanes el Govern preveu iniciar la tramitació d'altres normes tombades pel TC.

El Govern ha destacat que la suspensió o anul·lació de les priemres quatre normes que vol recuperar ha impedit que no puguin ser efectius a Catalunya aspectes com l'obligació d'incloure als plans d'igualtat de les empreses la racionalització d'horaris per conciliar la vida personal i familiar; la representació paritària d'homes i dones en els òrgans de negociació col·lectiva, o la no concessió de permisos d'exploració per a l'obtenció de gas i petroli mitjançant el 'fracking'.