“Granados em va dir: «Crema-ho un dia de boira»”

Els maldecaps per la corrupció a les files del PP van més enllà de la Gürtel. En paral·lel al judici que es feia a San Fernando de Henares, a la seu de l’Audiència Nacional del carrer Génova, a Madrid, l’exmilitant popular i exconseller d’Esperanza Aguirre a la Comunitat de Madrid, Francisco Granados, observava amb els seus propis ulls com l’empresari David Marjaliza revelava com havien posat en alerta Granados. La tercera sessió de la peça Talamino del cas Púnica va arribar ahir amb el testimoni del cap d’una trama que té moltes similituds en el modus operandi amb la Gürtel.

Segons va declarar Marjaliza -investigat en la peça principal de la Púnica -, Granados, a qui es referia amb el sobrenom de Futuro, va mantenir una trobada el 5 de setembre del 2014 amb el guàrdia civil José Manuel Rodríguez Talamino en què l’advertia que hi havia una investigació oberta de la Unitat Central Operativa (UCO) pels suposats regals que l’expolític rebia del complex empresarial de Marjaliza. Aleshores es van succeir les converses entre l’empresari i Granados i, segons va afirmar ahir Marjaliza al jutge, l’endemà de la xivatada Granados li va fer saber que l’avís que havia rebut el dia abans “tenia molt mala pinta”. En una altra trobada, el també exalcalde de Valdemoro va fer una petició al seu exsoci: “Crema-ho tot un dia de boira”.

Granados es referia a una llibreta en què Marjaliza tenia anotats tots els pagaments i regals que va concedir a diferents polítics, entre els quals el mateix Granados. També documentació de la Comunitat de Madrid sobre licitacions i factures no declarades. Efectivament, l’empresari va destruir les proves, cosa que va lamentar ahir perquè ara no pot acreditar que està “dient la veritat”. Les seves notes, a més, podrien haver incriminat “una desena” de polítics més, inclosos d’altres partits, segons va explicar l’empresari al jutge. Preguntat per si va fer pagaments a altres càrrecs electes que no estan investigats en el cas Púnica, va respondre: “Pot ser”. En el seu interrogatori, l’empresari va negar tenir relació amb el guàrdia civil que havia donat la informació a l’expolític del PP, ni tampoc haver fet cap pacte amb el ministeri públic per culpabilitzar-lo.

A banda de Granados, per a qui la fiscalia demana tres anys de presó per revelació de secrets i aprofitament de la revelació de secrets, també està acusat un altre exalcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, àlies Futuro 2. La secretària de Marjaliza, Ana María Ramírez, també investigada en la peça principal de Púnica, va confirmar ahir en la seva declaració l’existència de pagaments d’entre 20.000 i 50.000 euros, per bé que no va aclarir en concepte de què ni qui eren els beneficiaris, més enllà de Granados i Moreno.

Les declaracions d’ahir es van produir després que dimecres el mateix Granados negués els fets, tot i admetre la trobada amb Talamino, també acusat. “Em va fer un comentari molt innocu”, es va defensar.