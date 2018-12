Graupera arrasa i es converteix en el candidat per Barcelona de la llista independent que promou l'ANC

El filòsof Jordi Graupera, impulsor de les primàries a Barcelona per escollir un candidat independentista a les pròximes eleccions municipals, serà el cap de llista de la formació independent. Graupera ha arrasat en la votació en obtenir 7.715 dels 9.733 vots totals (79,2%) i serà el número 1 de la candidatura directament en obtenir més del 50% dels suports i no s’haurà d’enfrontar al segon classificat en la segona volta. “Avui comença una nova manera de fer política”, ha assenyalat Graupera en una roda de premsa a la seu de l’ANC, entitat que ha coorganitzat les primàries, sense amagar la seva alegria per l’ampli aval que ha rebut el seu projecte.

En segona posició ha quedat l’exsecretari nacional de l’ANC, Adrià Alsina, que ha aconseguit 1.933 vots. Sigui com sigui, Alsina no serà el número 2 perquè Graupera tindrà la potestat ara de triar les persones que ocupen el segon, el tercer, el cinquè i el setè lloc, amb independència dels suports que obtinguin els altres candidats a la segona volta, que tindrà lloc el cap de setmana vinent. Formen part del seu equip i de la candidatura ‘Barcelona és capital’ l’advocada Maria Vila, Diana Coromines, membre de la delegació de la Generalitat als països nòrdics la passada legislatura, i la periodista Àstrid Bierge. A la segona volta s’escollirà l’ordre dels dotze primers llocs i la resta dels 36 candidats de la capital catalana.

Les Primàries de Barcelona han superat les que fins ara havien estat les primàries amb més participació, les del PSC del 2014, en les que hi van participar 7.463 persones. Molt per sobre també de les que van celebrar els comuns l’any 2015`per triar Ada Colau com a cap de llista amb el 91% dels 3.858 vots efectuats. Les dues primàries que ha fet ERC enguany les va guanyar primer Alfred Bosch amb la participació de 596 persones i després Ernest Maragall, amb 619, 16 per sobre dels simpatitzants del PDECat que van escollir Neus Munté coma candidata.