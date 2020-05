Albiol, nou alcalde de Badalona pel fracàs de l'acord entre Guanyem i el PSC

Un altre cop a l'últim minut, però aquest cop amb el resultat a favor del líder del PP a Badalona. Xavier Garcia Albiol ha estat escollit aquest dimarts alcalde de la ciutat com a conseqüència de la trencadissa entre les forces d'esquerra. Tot i els intents d'última hora, el PSC i Guanyem no han arribat a un acord sobre com repartir-se l'alcaldia de Badalona, pel que ha estat impossible que les forces progressistes arribessin a la majoria absoluta necessària per barrar el pas a Albiol. Després d'un ple molt tens, incert fins l'últim minut i amb forts retrets de PSC, ERC i Comuns a Dolors Sabater, el líder del PP ha recuperat, contra pronòstic i entre llàgrimes, l'alcaldia de la ciutat.

S'ha posat punt i final així al culebrot obert a la ciutat el 22 d'abril, quan l'exalcalde Àlex Pastor (PSC) va renunciar al càrrec després que fos detingut per conduir ebri i enfrontar-se a la policia en ple confinament. La cursa oberta aquell dia entre Albiol, Sabater i el candidat socialista, Rubén Guijarro, per arribar a l'alcaldia de la ciutat, s'ha resolt a l'últim segon a favor del dirigent popular, i ha deixat més trinxada que mai l'esquerra de Badalona, que acumula anys de recels i discrepàncies que han acabat per fer impossible l'acord. Finalment, doncs, el resultat ha estat d'11 vots per a Albiol, 10 per a Sabater -els de Guanyem, ERC, En Comú Podem i JxCat- i 6 per a Guijarro.

I això que les forces progressistes ho han intentat fins l'últim minut. A les 11 del matí -45 minuts abans de l'inici del ple-, tots els grups que havien de formar aquest govern alternatiu -PSC, Guanyem, ERC, Comuns i JxCat- s'han citat a l'edifici on s'ha celebrat el ple -que no s'ha pogut fer a l'Ajuntament per raons d'espai en plena crisi del covid-19- per celebrar una última trobada, en la qual els socialistes esperaven que Guanyem accedís a signar l'acord que desbloquegés l'alcaldia. Però no ha pogut ser.

No hi ha hagut acord abans del ple malgrat que PSC, ERC, En Comú Podem i JxCat sí havien signat l'acord perquè PSC i Guanyem es repartissin l'alcaldia a raó d'un any i mig cadascú. Els quatre regidors de Guanyem, però, s'ha negat a firmar-lo, i això ha frustrat la possibilitat d'un govern alternatiu que havia estat a tocar ahir, quan els socialistes van aixecar el veto a Sabater i es van mostrar disposats a compartir l'alcaldia amb ella. Fonts de Guanyem asseguren que l'acord no s'ha signat perque el PSC ha retirat una clàusula que donava poder a les assemblees de les respectives organitzacions per ratificar-lo passada la investidura, però la resta de grups han acusat la candidatura de Sabater de no voler firmar-lo perquè volien que l'alcaldia fos dos anys per a ells i un per al PSC.

Un comportament que, un cop investit Albiol, han retret a Sabater el PSC, però també ERC i els comuns, que malgrat haver votat la candidatura de Guanyem han carregat contra l'actitud de la candidatura. Així, el líder dels republicans a l'Ajuntament ha afirmat que el seu grup retira la confiança a Sabater i ha rebutjat que la culpa del que ha passat aquest dimarts sigui del PSC, mentre que la regidora dels comuns Aïda Llauradó ha demanat la dimissió de Dolors Sabater "per no haver estat capaç de convèncier la seva assemblea". "És un error històric" i "el suïcidi polítc" de Guanyem, ha continuat Llauradó, que ha lamentat que "qui es reinvidicava com a nova política, ha servit en safata el govern del PP a Badalona".També des de JxCat, David Torrents, ha titllat "d'error històric" el ple d'aquest dimarts, tot i que en el seu cas ha evitat carregar contra Guanyem.

En el seu discurs com a aspirant a l'alcaldia, Sabater ha evitat qualsevol referència a l'estat de la negociació i s'ha limitat a subratllar que calia un govern sòlid i cohesionat per aplicar mesures progressistes a la ciutat. Després del ple, i ja en roda de premsa, Sabater ha considerat un "fracàs col·lectiu" la investidura d'Albiol, però ha fet una crida a no buscar culpables: "Ni el 2019 vaig ser una heroïna, ni avui he de ser el cap de turc", ha defensat Sabater, que ha admès que la investidura de Xavier García Albiol "és un fracàs col·lectiu", i ha fet una crida a no buscar culpables perquè tothom ha d'assumir la seva responsabilitat.

Durant el ple, ha estat Carme Martínez qui ha pres la paraula en nom de Guanyem. Ho ha fet per fer una crida a "no buscar culpables" del que ha passat aquest dimarts: "La culpa la tenim tots nosaltres, i no és d'avui, és des de fa molts anys", ha resumit. Martínez ha defensat que les esquerres de Badalona no "poden fer política en contra de ningú", sinó a favor de la ciutat. "No estem aquí per combatre el PP, estem aquí per explicar la ciutat que Badalona pot ser. Si no entenem això, el PP segueix creixent, creixent i creixent", ha argumentat.

Aquesta vegada, doncs, la voluntat de barrar el pas de l'alcaldia a Albiol no ha vençut la desconfiança històrica entre Guanyem -candidatura on hi ha integrada la CUP- i el PSC. Totes dues forces han protagonitzat en els úlitms anys alguns dels debats més tensos de la ciutat. El 2018 els socialistes van fer fora Sabater de l'alcadia a través d'una moció de censura i el 2019, després d'una altra negociació agònica en què els socialistes es van negar a investir Sabater, va ser Guanyem qui va cedir els seus vots a última hora al PSC per impedir que Albiol tornés a l'alcaldia. De fet, ja aquest dilluns quan socialistes i Guanyem van fer passos endavant per arribar a un acord hi va haver tensió interna en les dues formacions, amb veus discrepants amb la possibilitat de formar un govern conjunt.

L'horitzó d'una moció de censura

En el seu primer discurs com a alcalde, Albiol ha estés la mà a l'oposició per intentar tirar endavant la legislatura. El dirigent popular, que per intentar véncer els recels de l'oposició ha suavitzat el seu discurs en els últims anys en aspectes com ara la immigració irregular, ha demanat col·laboració a la resta de grups per tirar endavant els grans reptes que té per davant aquesta ciutat. "Vull que els quedi una cosa ben clara. Sóc més militant de Badalona que del meu partit polític", ha subratllat Albiol, que s'ha mostrat convençut que mai es podrà posar d'acord amb alguns grups de l'oposició sobre la independència, però sí sobre què necessita la ciutat: "Això és el que esperen els veïns de nosaltres".

Tot i haver arribat a l'alcaldia per sorpresa -ell mateix ha admès que ha entrat al ple pensant que hi hauria pacte de la resta de grups-, Albiol és conscient que no tindrà per davant una legislatura fàcil i que haurà de viure sempre amb l'amenaça que en qualsevol moment les forces progressistes puguin tornar a posar-se d'acord per fer una moció de censura contra ell. Un extrem, però, que en els últims dies havien descartat des de Guanyem i des del PSC, i que Rubén Guijarro ha tornat a minimitzar aquest dimarts en roda de premsa: "No crec que sigui el moment de pensar en mocions de censura contra Albiol", ha afirmat.