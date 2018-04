La fiscalia acusa de rebel·lió i terrorisme la membre del CDR detinguda per la Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil ha detingut com a mínim una membre dels Comitès de Defensa de la República pels talls de carretera de Setmana Santa. Els agents l'han detingut com a presumpta responsable de la coordinació dels talls de carretera i aixecament de barreres als peatges que van fer els CDR durant els dies de Setmana Santa a Catalunya. La noia és de Viladecans, on els agents també estan fent escorcolls. Els agents també han escorcollat un pis a Esplugues de Llobregat, on hi viu un altre membre dels CDR que, segons l'agència EFE, ara per ara no ha estat detingut.

Fonts de la investigació, però, no descarten més detinguts per altres accions dels CDR, més enllà de Setmana Santa, perquè l'operatiu encara està obert. El jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, sota les directrius del jutge Diego de Egea, és qui està coordinant tota aquesta operació policial contra els CDR. Una operació que arrenca d'una denúncia presentada per la fiscalia pels delictes de terrorisme i rebel·lió.

Fonts de la investigació han explicat que es tracta d'una dona que va difondre a les xarxes socials un àudio en què explicava les accions i estratègies que pensaven fer els diferents CDR i en què no descartava ampliar-les als ports i a Mercabarna. La detinguda també hauria difós a les xarxes socials un àudio amb consignes i plans d'acció dels CDR, en què no excloïa la col·laboració d'alguns sindicats. Per tot plegat, segons publica 'El Confidencial', se li imputarien delictes de rebel·lió i terrorisme.

Durant els dies de Setmana Santa, els CDR van aixecar diverses barreres de peatges i van tallar diverses carreteres catalanes per demanar la llibertat dels presos i reivindicar la implementació de la República. Els CDR ja havien instat a Twitter els conductors que tornaven de vacances que no paguessin els peatges. L'A-2, la N-340, l'AP-7 i l'avinguda Diagonal de Barcelona van ser algunes de les vies que més afectades durant l'última setmana de març per les accions dels CDR.