La Guàrdia Civil escorcolla la seu del Diplocat, a l'avinguda Diagonal de Barcelona, per ordre del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que és el que investiga els preparatius del referèndum de l'1 d'octubre. Fonts de la investigació han explicat a l'ARA que no preveuen més escorcolls.

Segons informa l'agència Efe, els agents de l'institut armat s'han personat a primera hora del matí a la seu del Diplocat per buscar documentació relacionada amb la contractació dels observadors internacionals per a l'1-O. Un informe de la mateixa Guàrdia Civil estima que va costar 119.700 euros, dels 1,6 milions que l'institut armat xifra com a despesa pública que el Govern va destinar a organitzar el referèndum.

Concretament, l'informe assenyala que el Govern presidit per Carles Puigdemont va signar un contracte amb The Hague Center for Strategic Studies per a la prestació de serveis d'assessorament del referèndum, mitjançant l'enviament d'observadors internacionals que acreditessin que la votació reunia garanties. Els investigadors van constatar que el Diplocat va realitzar dues transferències des dels seus comptes a Brussel·les a The Hague Center for Strategic Studies, els dies 21 de setembre i 9 d'octubre passats, en concepte de "contracte de serveis".



En un acte del 3 de novembre el jutge de l'1-O va requerir a la Generalitat que li desglossés el cost del referèndum, incloent-hi les despeses del trasllat i l'estada dels observadors internacionals convidats per supervisar-lo. En la campanya electoral del 21 de desembre, la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, es va congratular d'haver tancat les ambaixades a l'estranger del Govern i va apuntar que l'organisme del qual aquestes depenien es deia ara "Diplocat en Liquidació".





A hores d'ara el Diplocat estava en tràmits de dissolució. Amb l'aplicació de l'article 155, el govern espanyol va anunciar la dissolució i liquidació del Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat). L'Associació Catalana de Municipis (ACM) va presentar un recurs al Tribunal Suprem que demanava que s'aturés cautelarment la liquidació de l'organisme perquè afectava els drets dels treballadors. Els magistrats del Suprem, però, van acordar la vigència del decret del govern espanyol en què n'ordenava la dissolució i van rebutjar la petició de l'ACM.