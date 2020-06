La Guàrdia Civil posa el focus en Simón i creu que oculta informació sobre el 8-M

En paral·lel a les conseqüències polítiques que ha tingut la causa judicial del 8-M, la investigació continua i la Guàrdia Civil va entregar un nou informe dilluns, avançat per El País, que posa a la diana el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón. L'institut armat "dedueix" que el ministeri de Sanitat oculta informació sobre el seu grau de coneixement de l'epidèmia del coronavirus les setmanes prèvies a la manifestació feminista, atès que va demanar totes les comunicacions de l'organisme i s'ha bolcat informació de dos correus electrònics corporatius, però no del de Simón. "Podrien faltar documents" i "deixa una sensació d'incertesa" són algunes de les conclusions que la Guàrdia Civil extreu després d'analitzar el material sol·licitat al ministeri per ordre de la jutge instructora, Carmen Rodríguez-Medel.

De tota manera, els investigadors mantenen la tesi que el govern espanyol tenia prou informació sobre el coronavirus com perquè el delegat del govern espanyol a Madrid, José Manuel Franco, prohibís la marxa del 8-M. Dels 36 correus electrònics que s'estudien, la Guàrdia Civil destaca que el 21 de gener ja hi havia una proposta de celebrar una videoconferència per "tractar la situació del nou coronavirus", i unes declaracions del ministre de Ciència, Pedro Duque, en les quals afirmava que l'executiu "ja coneixia el mes de gener la gravetat real de l'epidèmia". Una de les incorporacions d'última hora a la causa és la publicació aquest dilluns al diari ABC d'un vídeo en què durant un off the record la ministra d'Igualtat, Irene Montero, admet que la participació a la mobilització del 8-M havia baixat per por al coronavirus.

A més, els investigadors apunten a retards de Sanitat a l'hora d'entregar la documentació. El primer informe, el que va causar la destitució de Diego Pérez de los Cobos, de fet, també suggeria que la delegació del govern espanyol havia trigat a l'hora de facilitar informació. En aquest segon informe s'han corregit alguns errors que apareixien en el primer, com per exemple situar la declaració de pandèmia mundial per part de l'Organització Mundial de la Salut en una data equivocada o bé atribuir motivacions de suspensió de manifestacions a la crisi sanitària quan, en realitat, responien a altres circumstàncies. Aquests incorreccions, però, "no modifiquen en absolut els fets", asseguren els investigadors.

Tot i que la Guàrdia Civil ha posat la lupa en el centre que dirigeix Simón, la jutge va rebutjar investigar-lo perquè ja hi havia altres tribunals que tenen procediments oberts contra ell. Tanmateix, aquest dijous s'ha conegut que la titular del jutjat 34 de Madrid ha inadmès una querella contra Simón presentada per l'associació de damnificats del coronavirus, que l'acusaven d'haver comès un presumpte delicte d'homicidi imprudent. La jutge arxiva el cas en considerar que es pretén obrir una causa general per les morts derivades del covid-19 i que es pretenia fer una investigació prospectiva, informa Europa Press. El jutjat 11, que també tenia a les mans una querella contra Simón presentada per una família, també havia rebutjat investigar el director tècnic de Sanitat. Segons informen fonts jurídiques a l'ARA, el jutjat 53 encara està pendent de posicionar-se sobre un procediment contra Simón i hi ha desenes de denúncies presentades en altres tribunals, inclòs al Tribunal Suprem, que està intentant gestionar l'allau de querelles, informa Efe.

Condemnat el govern d'Aragó per no subministrar material sanitari

La judicialització de la gestió del coronavirus comença a tenir efectes i s'ha conegut una primera sentència condemnatòria, a la Diputació General d'Aragó, el servei aragonès de salut i l'institut aragonès de serveis socials per vulneració dels drets dels treballadors, al no haver subministrat prou material als professionals. El govern està decidit a recórrer al Tribunal Superior de Justícia d'Aragó la sentència del jutjat social de Terol, que ha estimat l'acusació plantejada pel sindicat mèdic Fasamet.