El coronavirus uneix De Guindos i Iglesias: l'ara vicepresident del BCE i Unides Podem demanen una renda mínima

Quan tocava remar per superar la crisi, era el paladí de les polítiques macroeconòmiques de contenció de la despesa del govern de Mariano Rajoy. Però ara, davant d'una crisi sanitària que provocarà, amb tota seguretat, un crac econòmic, es posa el vestit de defensor d'una mesura social d'esquerres. El vicepresident del Banc Central Europeu i exministre d'Economia amb el PP, Luis de Guindos, ha sorprès pràcticament tothom proposant la implantació d'una renda mínima per ajudar els més vulnerables mentre duri l'emergència pel coronavirus.

En una entrevista a El Objetivo de La Sexta, De Guindos va advocar diumenge per "gastar allà on s'ha de gastar": primer, en la sanitat ("és fonamental", va assegurar), però també va mostrar-se partidari d'una renda mínima que ell anomena "d'emergència" o "transitòria": "Tenim una crisi sanitària i una situació de confinament. Entrarem en recessió, és una evidència", va exposar. "Ningú pot generar dubtes addicionals sobre les finances personals. L'Estat ha d'actuar, sens dubte, durant aquest període transitori, perquè després d'una crisi sanitària no es produeixi una crisi social", va raonar De Guindos. "Sí, soc partidari que tots ens fem càrrec de les necessitats bàsiques de la població més vulnerable", va concloure.

Iglesias maniobra al consell de ministres

Es dona la circumstància que, actualment, són els sectors més situats a l'esquerra del govern espanyol els que aposten per aquesta mesura. Segons fonts d'Unides Podem citades per Europa Press, el vicepresident segon de l'executiu espanyol, Pablo Iglesias, està maniobrant dins del consell de ministres per ampliar el paquet de mesures socials aprovades la setmana passada. Segons aquestes fonts, Iglesias estaria pressionant per aprovar una renda garantida i una moratòria per als lloguers, que significaria una extensió de la condonació que s'ha posat en marxa per al mercat hipotecari. Ada Colau secunda la proposta; ella sí, davant dels micròfons.

La conveniència o no d'una renda garantida a nivell estatal per fer front als estralls econòmics del coronavirus fa dies que plana en l'ambient i, fins i tot, se li va preguntar directament al número dos d'Iglesias, el secretari d'Estat de Serveis Socials, Nacho Álvarez, en una roda de premsa, divendres passat. Álvarez va ser, llavors, disciplinat, i es va limitar a assenyalar que les autonomies podrien reforçar els seus programes de renda garantida amb les transferències que ha ordenat el govern espanyol.