IU i Podem demanen la compareixença de Joan Carles de Borbó al Congrés per l'escàndol fiscal

El coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, ha anunciat aquest divendres que la seva formació demanarà al Congrés la creació d'una Comissió d'Investigació sobre les revelacions fetes per Corinna zu Sayn-Wittgenstein sobre les suposades irregularitats comeses per Joan Carles I i ha avançat que, si tira endavant la seva proposta, demanaran la compareixença del mateix rei emèrit a la cambra baixa espanyola.

Així ho ha assegurat aquest divendres durant un esmorzar informatiu organitzat per Nova Economia Fòrum, després de ser preguntat per les mesures que la seva formació va a prendre per aclarir el tema relacionat amb les gravacions fetes a Corinna pel comissari José Manuel Villarejo l'any 2015, en què l'aristòcrata alemanya assegura que el rei Joan Carles la va utilitzar com a testaferro per ocultar patrimoni i propietats a l'estranger i que tenia comptes a Suïssa a nom del cosí del Rei emèrit.

IU ja va avançar dimecres que presentaria una bateria d'iniciatives parlamentàries al Congrés perquè, entre altres coses, el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) i la ministra de Defensa, Margarita Robles, donin explicacions sobre les revelacions de l'empresària Corinna zu Sayn-Wittgenstein, i perquè Hisenda investigui els suposats comptes suïssos del rei Joan Carles i que ella ha assenyalat.

Ara ha anunciat que, a més, volen sol·licitar la creació d'una comissió d'investigació, en la qual volen que comparegui el mateix Joan Carles I. "Demanarem una comissió d'investigació i esperem que allà pugui venir tothom que està afectat perquè això afecta la seguretat nacional, la hisenda pública i la imatge i la decència del nostre país ", ha assegurat.

Així mateix, ha denunciat el "silenci" que, al seu parer, estan protagonitzant tant el govern espanyol com la Casa Reial al respecte, i ha acusat el CNI de conèixer les suposades irregularitats revelades per Corinna. "Hi ha institucions de l'Estat que sabien el que estava passant. La policia i el CNI sabien el que estava passant amb la Casa Reial i no van actuar", ha retret.