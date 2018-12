IU i el PCE es querellen contra el rei emèrit i Corinna per 13 delictes

Esquerra Unida (IU) i el Partit Comunista d'Espanya (PCE) han presentat una querella al Tribunal Suprem contra Joan Carles I. L'acusen de fins a 13 delictes, entre els quals suborn, frau, tràfic d'influències i constitució de grup criminal. Hi sumen també l'amiga del rei emèrit Corinna zu Sayn-Wittgenstein i el director del Centre Nacional d'Intel·ligència, Félix Sanz Roldán, així com el comissari jubilat José Manuel Villarejo i els empresaris Juan Miguel Villar Mir i Juan Villalonga.

Ho ha anunciat el mateix líder d'IU, Alberto Garzón, des del Congrés durant l'acte de commemoració dels 40 anys de la Constitució. Tot i el rebuig a la monarquia, tant IU com el líder de Podem, Pablo Iglesias, han assistit a l'acte per reivindicar-hi una república feminista. Tots els representants d'Units Podem llueixen avui un pin a la solapa de color lila amb la cara simbòlica de la República.

Iglesias ha defensat que 40 anys després de l'aprovació de la carta magna "cal apostar per la justícia social, la fraternitat i per la llibertat, i això el 2018 es diu República". "La monarquia potser va evitar un cop d'estat i cal donar-li les gràcies, però el 2018 l'Espanya moderna no entén que s'esdevingui cap d'estat per fecundació", ha afegit abans de defensar "una Espanya moderna, feminista i amb justícia social: és a dir, una República".

Joan Carles I assisteix aquest dijous a l'acte de la Constitució després de molts dubtes. L'última paraula la tenia Felip VI, que no l'ha convidat en els últims actes que s'han celebrat al Congrés des que va assumir el tron el 2014. Al final s'ha assegut a l'hemicicle, al lloc de les taquígrafes, acompanyat dels pares de la Constitució.