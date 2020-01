Ibán García del Blanco: “Oposar-se a retirar la immunitat a Puigdemont seria entorpir la justícia”

Ibán García és eurodiputat socialista i vicepresident de la Comissió d’Afers Jurídics (JURI) de l’Eurocambra, que analitzarà el suplicatori dels eurodiputats de JxCat Carles Puigdemont i Toni Comín.

¿Com valora que Puigdemont i Comín siguin eurodiputats?

Amb tota la normalitat. Espanya assumeix la sentència del TJUE.

Luxemburg ha corregit les autoritats espanyoles.

Ha fixat jurisprudència en un assumpte en què fins ara no hi havia resolucions. I ho ha fet gràcies a una pregunta del Tribunal Suprem.

El Suprem, però, no ha permès a Oriol Junqueras ser al ple.

Una cosa és la valoració política que Junqueras, que es va presentar davant la justícia, no hagi pogut prendre possessió i, tanmateix, dues persones que van fugir de la justícia sí. A mi no m’agrada, i entenc que hi ha una situació d’injustícia material. Però toca fer una valoració jurídica. El TJUE va donar la responsabilitat al Suprem d’interpretar la sentència sobre Junqueras i, per tant, és subjecte de dret tant la resolució de Luxemburg com la del Suprem.

¿El Suprem ha complert la sentència del TJUE?

Entenc que sí. En qualsevol cas, s’hi pot presentar recurs. Però, en principi, en compliment dels tractats i l’imperi de la llei, crec que és així.

L’Advocacia de l’Estat demanava que es fes el suplicatori i pogués exercir els seus drets.

En els processos judicials cada part sosté tesis diferents. El tribunal és el que resol, i s’ha d’acatar.

¿Retirar la immunitat sense el suplicatori és un precedent perillós per a l’estatut del diputat?

No és un precedent perillós, tot el contrari. Era abans, que estàvem en una situació perillosa. Ara els tribunals nacionals ja saben quan comença a funcionar la immunitat.

Però no s’ha fet amb Junqueras. El Suprem es va saltar el suplicatori.

És que el Suprem no ho sabia. Estem davant una novetat.

¿No és estrany que Junqueras, objecte del cas, sigui l’únic al qual no s’aplica aquesta jurisprudència?

Això se li ha de dir al TJUE. Si hagués tingut tan clara la qüestió, l’hauria marcat al Suprem. En canvi, li va dir que la interpretés per a la seva execució. El mateix TJUE fa referència a la presó provisional. Estem davant una sentència ferma.

Quan arribarà el suplicatori per a Comín i Puigdemont a la JURI?

Dilluns va arribar a l’Eurocambra i la presidència decidirà ara quan ho comunica al ple. No hi ha un termini, però no hi ha motius per dilatar-ho. A la JURI el procés està taxat.

Qui portarà el cas a la comissió?

Hi ha un procediment establert per torns per determinar el ponent. A mi no em pot tocar perquè soc del mateix estat membre. Tampoc es pot ser del mateix grup.

Quan trigarà a tramitar-se?

No és matemàtic, però cap a dos mesos. Pot ser més o menys. Es pot donar audiència a l’interessat, que pot anar acompanyat d’un advocat i aportar documentació, i és a porta tancada. Però no és un judici.

Se’ls aixecarà la immunitat?

Em toca ser prudent, perquè és la meva obligació. Cal veure els motius pels quals el jutge Pablo Llarena ho sol·licita. A priori s’hauria d’aixecar si no són qüestions relacionades amb la seva activitat com a europarlamentaris. És per l’únic que es pot mantenir la immunitat.

Puigdemont demana al PSOE que s’oposi a aixecar la immunitat com a gest de desjudicialització.

Això seria entorpir la justícia. Desjudicialitzar no significa impunitat. Si hi ha processos judicials oberts i es cometen delictes, ningú pot evitar que siguin jutjats pels tribunals. Desjudicialitzar la política significa que habilitem prou canals de diàleg i de resolució política dels assumptes. El més lògic seria que Puigdemont fes com Junqueras i assumís les conseqüències de les seves decisions.

La justícia europea ha pres decisions diferents que l’espanyola sobre Puigdemont.

Quan té un revés a l’exterior, la justícia espanyola ha de fer una reflexió. Sobretot pel que fa a oportunitat i destresa. Però no hem de fer cap reflexió sobre el funcionament del nostre estat de dret, que està sent impecable. Funciona i és garantista, assumeix les decisions dels tribunals europeus com a dret propi.

¿Puigdemont i Comín seran detinguts si van a Espanya?

Això ho ha de respondre el Suprem. Jo no ho sé.