Iceta: "No hi haurà un referèndum d'autodeterminació autoritzat pel govern espanyol, no cal esperar al novembre"

Després d'escoltar el discurs del president de la Generalitat, Quim Torra, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha estat contundent: "No hi haurà un referèndum d'autodeterminació pactat amb el govern espanyol, no cal esperar fins al novembre". Iceta creu que l'avís de Torra no porta enlloc i assegura que el govern de Pedro Sánchez no cedirà. "Podríem donar-lo per tancat demà, sap perfectament que no hi haurà un referèndum d'autodeterminació, no sé perquè ens hem d'esperar fins al novembre", ha asseverat Iceta, que ha recordat que el president espanyol ja ho ha advertit des d'un principi.

En aquest sentit, el líder del PSC ha recordat als independentistes que la "via unilateral va fracassar de forma estrepitosa". Per això, Iceta considera que en el debat de política general que ha començat aquest dimarts, Torra ha perdut una "oportunitat per començar un nou rumb". "Segueix instal·lat en l'error i pretén continuar en un camí que no porta a enlloc", ha explicat Iceta, que ha aprofitat per retreure al president de la Generalitat que hagi demanat un mobilització permanent "i després la vulgui desconvocar".

Per la seva banda, el portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha tornat a demanar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que iniciï els tràmits per aplicar una altra vegada l'article 155 de la Constitució. "Avui Torra s'ha posat el barret de cobrador del llaç i ha donat un mes a Sánchez perquè pagui la seva hipoteca", ha dit Carrizosa, en referència al suport dels independentistes a l'executiu espanyol. Pel portaveu del partit taronja, Torra ha fet un discurs on ha desgranat un "pla absolutament rupturista" i això, per Carrizosa, dona prou raons a Sánchez per fer complir la Constitució al Govern.

En aquest sentit, el diputat de la formació taronja assegura que avui Torra ha demostrat que en els propers mesos no farà "autonomisme, sinó que diu que està cridat a implementar la República". Així, per Carrizosa Torra ha demostrat "la voluntat reiteradament rebel en el compliment de les lleis". "Estem farts de Torra i del Procés, se'ns ha acabat la paciència a més de la meitat dels catalans", ha etzibat Carrizosa.

En la mateixa línia, la diputada del PP Andrea Levy també ha demanat a Sánchez que apliqui l'article 155 per tal que Torra compleixi amb la Constitució. "Torra ja no és només un agitador animant a la violència als carrers de Catalunya, sinó que ara ja és un xantatgista", ha assegurat. Sota aquesta premissa, Levy ha censurat la resposta de la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, perquè la troba "insuficient". Així, la diputada popular ha tornat a oferir els vots dels representants del PP al Senat per tirar endavant la suspensió de l'autonomia.

Els comuns no avalen l'ultimàtum de Torra al PSOE

El diputat de Catalunya En Comú-Podem, Joan Josep Nuet, ha qualificat d'"error" posar una termini per fer el referèndum d'autodeterminació. "Posar un data al novembre és un error, no ens fa cap por defensar l'exercici del dret a decidir, però no hi ha una estrategia guanyadora al darrera per aconseguir un calendari real i al novembre encara no tindrem aquest acord amb l'estat espanyol", ha lamentat el líder d'EUiA.

Nuet ho ha atribuït a la "desorientació" que viu l'executiu: "Hem assistit a una nova sessió de desconcert del Govern Torra que no obeeix a cap pla perquè al principi parlava d'estabilitat i ara de final i tots sabem que "el tenim pressa" ja sabem com acaba". En aquest sentit, ha recordat que en el debat de política general al Congrés portarà una proposta per concretar la via quebequesa després del viatge del president espanyol al Canadà. "Volem que dijous doni suport a la concreció per exercir el dret a l'autodetrminació, però avui el presidnet Torra no ha ofert un camí de sumar els diferents actors politics i socials que poden donar suport a aquesta estratègia", ha lamentat Torra.