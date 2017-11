Iceta: "No faré president ni Oriol Junqueras ni Carles Puigdemont"

Miquel Iceta ha sigut clar aquest dimarts amb relació a l'escenari posterior al 21-D: "No faré president ni Oriol Junqueras ni Carles Puigdemont, crec que n'hem tingut prou", ha afirmat. El primer secretari i candidat socialista a les eleccions d'aquest desembre ha argumentat que no tindria cap sentit "fer president algú que ens ha portat fins aquí". I si renuncien al full de ruta rupturista? "No me'ls creuré; un no pot anar contra els seus actes [...] La gestió desastrosa que han fet no crec que hagi de tenir premi", ha respost.

Iceta, que ha intervingut a la presentació del llibre 'Iceta. El estratega del Partido Socialista' (Ediciones B), del periodista Raúl Montilla, ha deixat clar que el PSC no participarà d'acords que passin per la "ruptura" o el "trencament". "Vull fer un govern amb tots aquells que vulguin trobar una solució acordada, i no em vull limitar", ha dit, si bé ha insistit que vol esperar a veure els programes electorals de la resta de partits. Sobre la possibilitat de pactar amb els comuns, que aquest cap de setmana van trencar el pacte de govern a Barcelona amb els socialistes, Iceta ha afirmat: "Si volen referèndum sobre la independència no ens posarem d'acord".

Després que el seu homòleg del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, demanés a Cs i PSC no pactar amb cap partit independentista, no donar suport a cap referèndum "legal o il·legal" sobre la independència i impulsar un govern format pels "tres partits constitucionalistes", Iceta s'ha limitat a carregar de nou contra la política de "fronts" i ha recordat al candidat popular que el primer que va "intentar un referèndum il·legal" va ser el PP, que va recollir firmes contra l'Estatut. Ha evidenciat, a més, que el PSC no s'avindrà a compartir punts del programa amb els altres partits constitucionalistes, com també ha plantejat Albiol: "Em sona, això de compartir coses del programa, crec que ho ha copiat dels independentistes", ha ironitzat.

"El 155 no s'ha d'aplicar a Catalunya el 22-D"

En referència a l'escenari postelectoral, Iceta també ha considerat que "el 155 no s'ha d'aplicar a Catalunya" a partir del dia 22, "sigui quin sigui el resultat". "Si després el nou Govern es torna a saltar la llei estaríem en un altre panorama", ha matisat, i ha afegit que "si et saltes codi de circulació, algú et clava un multa. És tornar a Barri Sèsam". En tot cas, i "veient com han anat les coses", Iceta no creu que els partits independentistes continuïn pel camí de la unilateralitat. "Sigui quin sigui el resultat, el dia següent caldrà acordar i negociar", ha conclòs.

El candidat socialista, de fet, ha garantit que el PSC està disposat a "renunciar a tot" perquè hi hagi un acord amb l'Estat, i ha recordat que la seva proposta de cara a la pròxima legislatura passa per "superar la divisió entre els catalans", excloure "la fractura entre Catalunya i la resta d'Espanya" i "aprofitar el potencial de Catalunya perquè la recuperació econòmica sigui ferma".

"Mentre m'agradi, m'hauran de fer fora amb els peus per davant"

El periodista Raúl Montilla ha presentat tota una biografia del líder socialista, que repassa tant la seva trajectòria personal com, sobretot, els 40 anys de la seva vida política: des que va entrar a l'associació universitària socialista fins a la seva etapa com a regidor de Cornellà de Llobregat, el seu pas per la Moncloa i pel Congrés de Diputats o la seva estrena com a primer secretari i candidat del PSC a la Generalitat.

"La meva vida canvia quan passo a primera línia", ha admès Iceta. Segons ha destacat l'autor del llibre, però, el líder socialista sempre ha estat "en primera línia", encara que ho hagi fet "entre bastidors. O ha tocat moltes tecles o ha estat al costat dels que les tocaven", ha afegit. En el seu camí fins a la cara visible del PSC, Iceta ha assegurat que de "cops de colze" no n'ha donat gaires i que sempre l'han estirat. Iceta ha assegurat que mentre li continuï agradant la política i en "gaudeixi" com ho fa, no veu el moment de retirar-se: "M'hauran de fer fora amb els peus per davant".