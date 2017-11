No al referèndum i cap pacte amb independentistes: els compromisos que Albiol demana al PSC i Cs per al 21-D

El president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, demana a PSC i Ciutadans que assumeixin tres compromisos de cara a les eleccions del 21 de desembre: no pactar amb cap partit independentista, no donar suport a cap referèndum "legal o il·legal" sobre la independència de Catalunya i el compromís de tirar endavant un govern format pels "tres partits constitucionalistes" si els resultats de les eleccions ho permeten. Albiol ja ha fet arribar aquestes peticions al líder del PSC, Miquel Iceta, i a la de Ciutadans, Inés Arrimadas.

El líder popular considera que aquests tres punts són "propostes molt neutres des del punt de vista democràtic". Albiol considera que "no seria lògic" que ni PP, ni PSC ni Ciutadans arribessin a acords amb partits independentistes després que aquests partits "hagin provocat la fractura social i que les empreses hagin marxat del territori català", ha assegurat.

Aquest missatge l'ha dirigit als socialistes, sobretot, perquè considera que en els últims mesos ha fet la "impressió" que estaven disposats a pactar amb ERC i Podem. Però també a Ciutadans, a qui ha retret que després de les eleccions del desembre del 2015 intentessin pactar amb el PSOE i Podem per fer fora Rajoy de la Moncloa. Els populars han tornat a demanar, així, un front comú dels partits "constitucionalistes", en aquest cas a través de tres compromisos comuns, per derrotar l'independentisme i garantir que cap dels tres partits els donarà oxigen.

Amb aquests tres compromisos, Albiol ha explicat que vol donar una "garantia" a tots els ciutadans de cara a les eleccions del 21 de desembre, sobretot als catalans que "no són independentistes" i que aposten per la "legalitat". El cap de files popular ha presentat aquests compromisos al pont del Parc Central de Nou Barris, on ha assegurat que volen "simbolitzar" que el seu partit vol reconstruir els ponts amb l'Estat que els independentistes "han trencat". Albiol ha fet la roda de premsa acompanyat del fins ara diputat del PP al Parlament, Juan Milián; el president dels populars a les comarques de Barcelona, Daniel Serrano, i l'exalcalde de Castelldefels, Manuel Reyes.

Demana que els independentistes "donin explicacions"

Després de l'autocrítica que part de l'independentisme ha fet, Albiol els ha demanat que "donin explicacions" per haver "enganyat" els catalans que "s'han cregut" les seves propostes, unes propostes que, assegura, han tingut "un cost molt alt per a tots els catalans", i per això espera que en "paguin les conseqüències a les urnes i als jutjats".