Iceta condiciona la negociació dels comptes catalans al suport d'ERC i el PDECat als pressupostos de l'Estat

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, no deixa marge al dubte i ha advertit que, si ERC i el PDECat no donen suport a la tramitació dels pressupostos de l'Estat, els socialistes catalans no negociaran un possible suport als comptes de la Generalitat. "Només entrarem a negociar uns pressupostos de la Generalitat si s'aproven els pressupostos generals de l'Estat", ha avisat.



Ho ha dit aquest dijous al matí en una entrevista a l'agència Efe, en què ha afirmat que entenia que els independentistes puguin optar per aquesta via per "propi interès". Tot i això, Iceta ha convidat les forces sobiranistes a "reflexionar" si aquesta actitud podria beneficiar la continuïtat d'un govern espanyol "dialogant i progressista" com el de Pedro Sánchez o, per contra, propiciar una "triple aliança de dretes" a la Moncloa. Un hipotètic executiu del PP, Cs i Vox que ha qualificat d'"absolutament conservador i reaccionari".

"Ja sé que hi ha gent que pensa que com millor, pitjor. Però la història ha demostrat que com pitjor, pitjor. I el pitjor, en aquests moments, és clar: la triple aliança de la dreta", ha sentenciat. El primer secretari del PSC, a més, s'ha mostrat "d'acord" amb la visió del secretari d'organització del PDECat, Ferran Bel, que el 30 de desembre estava disposat a no bloquejar la tramitació dels pressupostos per "donar més temps" a trobar una "solució política" per a Catalunya. Un posicionament que hores més tard va puntualitzar la també diputada demòcrata al Congrés, Míriam Nogueras, assegurant que la seva formació havia decidit votar 'no' als pressupostos de Pedro Sánchez.