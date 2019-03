Iglesias denuncia les clavegueres de l’Estat

Pablo Iglesias està fent un discurs de retorn a les essències en aquesta precampanya. Des que va tornar del permís de paternitat, dissabte passat, el líder d’Unides Podem ha extremat les crítiques a les estructures de poder a l’ombra i a l’establishment. Si en les seves últimes intervencions ha carregat amb duresa contra els propietaris dels mitjans de comunicació, o contra els grans empresaris espanyols, ahir va dirigir la mirada a les clavegueres de l’Estat, que podrien haver-lo afectat directament, si es demostren les investigacions judicials que apunten que la suposada policia política del govern de Mariano Rajoy va robar-li el mòbil a una col·laboradora seva per espiar-lo, segons va publicar ahir la Cadena SER.

El dirigent de la formació lila va anunciar que es personaria en la causa, una peça separada de l’operació Tàndem, que té com a protagonista l’excomissari José Manuel Villarejo, i va aprofitar per comprometre’s a “netejar” de “porqueria” la democràcia espanyola si arriba a governar. Les investigacions del jutge Manuel García Castellón apunten la possibilitat que la policia robés el mòbil a una diputada amiga d’Iglesias per aconseguir informació sensible sobre el dirigent de Podem, i després extorsionar-lo per boicotejar un pacte entre el PSOE i Podem després de les eleccions del 2016, segons la SER. El diari Público va afegir algunes dades d’un altre procediment que apuntaria a una branca periodística d’aquesta trama, que estaria protagonitzada per Eduardo Inda, director d’ OK Diario, i que va publicar alguns missatges d’Iglesias en els quals feia comentaris masclistes. També hi ha un procediment obert per l’existència d’un informe fabricat per la policia per vincular Podem amb el finançament de Veneçuela, en unes actuacions que es van arxivar al ser judicialitzades i que podrien tenir també un origen il·lícit.

“Una de les vergonyes més grans de la nostra democràcia és l’existència d’una trama criminal que vincula polítics corruptes a mitjans de comunicació i als grans empresaris”, va afirmar Iglesias, al sortir de la declaració davant el jutge a l’Audiència Nacional.