Iglesias formarà part de la taula de diàleg entre governs

Primer nom confirmat a la taula de diàleg entre governs a més del cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, i el del president de la Generalitat. El vicepresident segon espanyol i líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, ha confirmat aquest dilluns en una entrevista a la Sexta que formarà part de l'equip negociador perquè així li ha demanat Sánchez. Iglesias fins ara havia mantingut un perfil baix pel que fa Catalunya, donant tot el protagonisme als ministres socialistes. En aquest sentit, ha explicat que l'única solució al conflicte polític és "diàleg, diàleg, diàleg" i ha rebutjat la figura del mediador que reclama Torra. També ha apuntat que hi haurà d'altres membres del govern de Pedro Sánchez a la mesa, però ha insistit que correspon al president espanyol anunciar-los a als mateixos ministres -s'especula amb la presència de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Iglesias obre així la porta a que també participi en la taula de diàleg el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, com a número dos de l'executiu català. Ha defensat que no es pot excloure cap tema de la taula de diàleg i ha demanat que no es condicioni des dels mitjans de comunicació qualsevol debat obert. "Seria una irresponsabilitat", ha advertit.

En la mateixa línia que la ministra portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, que dimarts passat advertia que la resolució del conflicte va per llarg, Iglesias ha puntualitzat que estem parlant d'un conflicte que és una "realitat històrica de més de 200 anys" i ha advertit que "requerirà de mà esquerra i capacitat de persuasió", així com "fórmules que no seran el 100% satisfactòries per a tots". "Posarem tot el que tinguem perquè la negociació vagi bé", ha advertit assenyalat que totes les parts hauran de "cedir". "No serà fàcil ni curt, però la gent vol un tipus de solució política", ha conclòs.

El PSOE ja havia beneït la participació d'Iglesias en la taula de diàleg. De bon matí, abans de l'anunci d'Iglesias, la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, ha dit que veuria "bé", amb bons ulls, que Iglesias s'assegués a la taula de diàleg entre governs. Durant un esmorzar informatiu a Madrid, ha afirmat que el govern de Pedro Sánchez "està molt cohesionat" i "no té problemes d'egos". "Em semblaria bé que [Iglesias] hi fos, igual que qualsevol dels 22 ministres del govern".

Per la seva banda, Catalunya en Comú ha rebutjat reivindicar la seva presència a la mesa. Els comuns aposten per la fórmula diplomàtica consistent en cedir la decisió al Govern. Hi ha de ser, diuen, "qui creu de debò en el diàleg", una premissa que Catalunya en Comú, asseguren, "sempre" ha defensat. En qualsevol cas, la confluència ha descartat el mediador: el portaveu Joan Mena assegura no cal perquè "la tensió entre governs ja no és la mateixa que quan governava Rajoy", i ha assegurat que espera que "ningú tingui la temptació de dinamitar" la taula fent servir la polèmica del mediador com a "excusa".