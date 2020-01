Iglesias agraeix que alguns presos polítics hagin defensat el pacte d'ERC amb el PSOE

El líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, ha modificat radicalment la duresa del seu discurs després del fracàs de les negociacions amb el PSOE durant el debat d'investidura del juliol i s'ha entregat a Pedro Sánchez reconeixent que és "un orgull" entrar en un govern de coalició encapçalat pel socialista. "Endavant, president", ha dit Iglesias a Sánchez, que després li ha donat les gràcies en la seva rèplica i s'ha adreçat a l'escó del que ha de ser el seu vicepresident per fer-li una abraçada amb la qual ha tancat la intervenció, mentre alguns diputats de la dreta (molts dels quals no han tornat a l'hemicicle després de la pausa del dinar) exclamaven amb ironia: "Ooooh!".

Tot i el to conciliador amb Sánchez i el PSOE, Iglesias ha insistit a destacar la legitimitat de l'independentisme i a agrair la feina que "des de la presó" han fet alguns presos polítics perquè el pacte per a la investidura amb Esquerra tiri endavant. "M'encantaria convence-us perquè deixeu de ser independentistes, tot i que la majoria de vosaltres seguireu sent independentistes i això és legítim. Però crec que hi ha valors que ens uneixen parlin la llengua que parlin", ha dit Iglesias en defensa de les mesures socials que vol emprendre el nou govern, que, segons ha defensat, "combinarà l'experiència del PSOE amb la frescor i el coratge d'Unides Podem".

Per a la dreta, en canvi, Iglesias ha tingut paraules molt dures, especialment quan s'ha adreçat als partits com una aliança "de la dreta amb la ultradreta i la ultra-ultradreta", en clara referència a l'agressivitat mostrada pel líder del PP, Pablo Casado, durant el matí. El líder de Podem ha recordat també als populars que es van oposar en el seu dia a legalitzar el divorci i el matrimoni homosexual i s'ha adreçat al senador popular Javier Maroto, present al ple: "¿S'imagina, senyor Maroto, no poder casar-se amb qui vostè vulgui?". Ha rescatat també la cita de Casado de Pérez Galdós i li ha recordat que l'escriptor era "republicà" per acabar recomanant-li "més Pérez Galdós i menys Pérez Reverte". Al líder de Vox, Santiago Abascal, li ha dit que potser "molts dels seus votants saben que és fatxa, però prefereixen un fatxa educat que un de maleducat". I li ha demanat al PP que no torni a la dreta dictatorial del passat.

Sánchez, "francament il·lusionat"

Sánchez ha recollit els elogis i agraïments d'Iglesias, ha donat per bona la seva nova qualificació d'"ultradreta i ultra-ultradreta" i ha assegurat que està "francament il·lusionat" amb el govern de coalició, a més de destacar el feminisme i l'ecologisme que comparteixen els dos partits de la coalició. Sánchez ha reconegut els enfrontaments dialèctics amb Podem però ha resumit amb un "tot va bé si acaba bé" la reconciliació en forma de coalició. El candidat a la investidura, a més, ha volgut defensar "la responsabilitat fiscal" que marcarà el nou govern, mentre Pablo Iglesias assentia, una condició que ha dit que "és òbvia" però que cal recordar per "tranquil·litzar" alguns sectors econòmics, "sobretot davant algunes intoxicacions".

El líder d'Esquerra Unida, Alberto Garzón, ha criticat que la dreta hagi dedicat "un temps escàs, si no nul, a les mesures anunciades" i els ha acusat de viure "del conflicte", a més de defensar la "plurinacionalitat" d'Espanya. S'ha adreçat, tanmateix, a una part de l'independentisme que comparteix amb la dreta, diu, el "com pitjor, millor" i ha recordat que "com pitjor, molt pitjor". Ha defensat, com Sánchez i Iglesias, la "fiscalització dels sectors socials" al nou govern d'esquerres.